快訊

拚蔣萬安連任 不再禁站台個別白小雞？戴錫欽：以「大局為重」評估

聽新聞
0:00 / 0:00

任天堂上半年淨利年增11% 遊戲軟體銷售表現亮眼

中央社／ 東京5日綜合外電報導
日本電玩大廠任天堂。美聯社
日本電玩大廠任天堂。美聯社

日本電玩大廠任天堂今天公布，雖然現行遊戲主機Switch 2銷量較去年同期大減，但受惠於遊戲軟體銷售成長及日圓貶值，本會計年度上半年（4月至9月）淨利仍年增11%。

日本共同社、法新社報導，任天堂（Nintendo）上半年淨利達2209億日圓（約新台幣459億元），同時維持全年淨利預測3100億日圓（約新台幣644億元）。上半年營收年減12.1％，為9660億日圓（約新台幣2007億元）。

Switch 2上半年銷量年減37.4％，為649萬台，不如去年剛上市時的表現，但任天堂社長古川俊太郎在線上記者會見中表示：「即使與過去相比，（Switch 2的）普及速度仍相當快。」

Switch 2專用遊戲軟體銷量年增18.8％，達2449萬套，6月推出的「星際火狐」（Star Fox）等作品帶動買氣。

任天堂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

豐田上修全年獲利預測 中國市場遭夾擊銷量跌25%

「蜘蛛人」賣座GTA6將上市 索尼獲利增44%上調財測

加權指數連六跌不休！證交所信心喊話：台股今年贏過亞股與費半

萬元有找！任天堂平價主機Switch 2 Lite傳2027年登場 規格曝

相關新聞

彭博：美光暫停45億美元桃園擴廠計畫 因勞資糾紛未解

知情人士透露，美光科技（Micron Technology）已暫停建設桃園新廠Fab 11E，原因是勞資糾紛遲遲未解。

英特爾股價跌沒完 CEO陳立武大買970萬美元自家股票也沒用

監管申報文件4日顯示，英特爾執行長陳立武2日透過家族信託買進15萬股英特爾普通股，價值大約970萬元。然而，英特爾4日股價仍收跌3.7%。

OpenAI企業客戶撐起過半營收 總裁曝2027年有望IPO

人工智慧（AI）公司OpenAI總裁布羅克曼今天表示，企業客戶已成為公司過半營收來源，並認為OpenAI在2027年就能...

「藍潮」過後留給市場3大懸疑之一：美伊止戰與油價的展望如何？

民主黨期中選舉表現出奇強，藍色海嘯一如預期衝擊先前受惠於人工智慧（AI）資料中心建置熱潮的半導體股，但油價近日跌勢之猛卻出人意料。專家指出，美國選舉結果底定，但仍留給全球金融市場三大懸疑待解。

高通股價盤後重挫逾10%！ 原因出在三重利空夾擊

全球最大智慧手機處理器製造商高通（Qualcomm）上季營收雖高於預期，但智慧手機事業營收、以及本季獲利展望都令人失望，並暗示本季晶片設計部門利潤可能季比下降，且預測明年手機市場將「零成長」，反映記憶體晶片大漲造成的壓力，拖累股價在美股盤後重挫逾10%。

任天堂上半年淨利年增11% 遊戲軟體銷售表現亮眼

日本電玩大廠任天堂今天公布，雖然現行遊戲主機Switch 2銷量較去年同期大減，但受惠於遊戲軟體銷售成長及日圓貶值，本會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。