任天堂上半年淨利年增11% 遊戲軟體銷售表現亮眼

日本電玩大廠任天堂今天公布，雖然現行遊戲主機Switch 2銷量較去年同期大減，但受惠於遊戲軟體銷售成長及日圓貶值，本會計年度上半年（4月至9月）淨利仍年增11%。

日本共同社、法新社報導，任天堂（Nintendo）上半年淨利達2209億日圓（約新台幣459億元），同時維持全年淨利預測3100億日圓（約新台幣644億元）。上半年營收年減12.1％，為9660億日圓（約新台幣2007億元）。

Switch 2上半年銷量年減37.4％，為649萬台，不如去年剛上市時的表現，但任天堂社長古川俊太郎在線上記者會見中表示：「即使與過去相比，（Switch 2的）普及速度仍相當快。」

Switch 2專用遊戲軟體銷量年增18.8％，達2449萬套，6月推出的「星際火狐」（Star Fox）等作品帶動買氣。