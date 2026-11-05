「蜘蛛人」賣座GTA6將上市 索尼獲利增44%上調財測

日本科技與娛樂業巨擘索尼（Sony）今天公布上季獲利大增44%，來到4496億日圓（約新台幣937億元），歸功於遊戲和電影事業表現更優異。索尼並因此將全年度獲利預估上調9%。

綜合法新社和路透社報導，索尼公布年度第2季營業利益也較去年度同期躍增45%至6223億日圓（約新台幣1296億元），超越市場預期，拜電影「蜘蛛人：重生日」（Spider-Man: Brand New Day）賣座等因素之賜。

索尼如今預估，至明年3月底結束的現行會計年度，獲利將由7月預期的1兆2100億日圓上調至1兆3300億日圓（約新台幣2771億元）。

索尼遊戲機PlayStation 5（PS5）上季銷量雖由1年前的400萬台減為260萬台，但幸虧匯率有利及新遊戲銷售強勁加持，遊戲部門營收獲得補血。

由於外界預期遊戲界多年來最重大新作發行、「俠盜獵車手6」（Grand Theft Auto VI，GTA6）將在本月19日上市，預料將令索尼遊戲事業受惠。

索尼7月已表示，為滿足今年PS遊戲機預估銷量需求，已確保可取得足夠的記憶體數量。