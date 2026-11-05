豐田上修全年獲利預測 中國市場遭夾擊銷量跌25%

日本汽車大廠豐田汽車今天在油電車需求強勁與日圓疲軟帶動下，上修全年獲利預測；不過，由於面臨中國車廠的激烈競爭環境，豐田第2季在中國銷量較去年同期重挫25%。

法新社報導，豐田汽車（Toyota）預估截至明年3月31日為止的本財年，淨利將達3.57兆日圓（約新台幣7436億元），高於8月預測的3.25兆日圓（約新台幣6770億元），不過仍比前一年度下滑7.2%。

豐田坦言，公司正面臨「充滿挑戰的競爭環境」，在中國尤其明顯。豐田第2財季在中國的銷量年減25%，再度大幅下滑。

豐田財務長宮崎洋一（Yoichi Miyazaki）告訴記者，由於豐田持續「推出符合」當地需求的產品，「我們在中國的市占率已經止跌，目前維持穩定」。

他說：「為了進一步擴大新能源車領域的客群，我們將充分發揮合資夥伴優勢，並在當地首席工程師的率領下，迅速將市場意見反映在規劃、開發與改善流程中。」

中國電動車巨頭比亞迪（BYD）今年7月也進軍日本本土市場，在日本推出小型「輕型車」（K-Car），正面迎戰豐田、日產（Nissan）與鈴木（Suzuki）。

豐田指出，在油電混合車帶動下，銷量依然表現「強韌」，在美國市場尤其明顯，加上日圓今年夏天跌至40年來新低，也帶來助益。

儘管這份預測低於彭博（Bloomberg）調查的分析師預期，但豐田股價在消息公布後仍飆漲超過15%。

豐田也將營業利益預測從3.4兆日圓（約新台幣7082億元）上調至3.9兆日圓（約新台幣8124億元），透過生產據點的復原工作與全球供應最佳化，「減輕了原物料價格上漲，以及地震和水災造成生產中斷的衝擊，從而維持集團整體的汽車銷量」。

這次上修全年預測，掩蓋了第2財季的平淡表現。受到原物料成本上漲等因素拖累，豐田上季淨利年減18.5%至7594億日圓（約新台幣1582億元），遠低於市場預期。

相較之下，豐田上季營收年增8.6%至13.4兆日圓（約新台幣2.8兆元），原因是日本與歐洲銷量增加，北美市場儘管面臨美國關稅，但已逐漸回穩。

豐田預估2026至2027年度全年營收將年增5.6%，達53.5兆日圓（約新台幣11.1兆元），這個數字今天略微下修。