OpenAI企業客戶撐起過半營收 總裁曝2027年有望IPO

人工智慧（AI）公司OpenAI總裁布羅克曼今天表示，企業客戶已成為公司過半營收來源，並認為OpenAI在2027年就能做好首次公開發行（IPO）的準備。

路透社報導，布羅克曼（Greg Brockman）在美國加州納帕（Napa）出席科技研討會時發表上述談話。被問到OpenAI是否會在2027年做好IPO的準備時，他在台上回答：「我想是的。」

布羅克曼指出，OpenAI正加緊拓展企業業務，包括大力推廣程式設計代理工具Codex，和競爭對手Anthropic一較高下。Anthropic預計將於年底前上市。

路透社先前曾報導，總部位於舊金山的OpenAI在延後原定IPO計畫後，正積極加速籌資，希望趁近期的成長動能擴大優勢。