快訊

三大法人再賣1,234億！外資連6日狂砍6,144億元 台股連6跌重挫5,460點

台灣小心了？學者警告俄中若認定川普來日無多 未來兩年恐更囂張

明年全國單一自住房屋現值門檻182.55萬元 符合條件享房屋稅1%稅率

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI企業客戶撐起過半營收 總裁曝2027年有望IPO

中央社／ 加州納帕4日綜合外電報導
OpenAI總裁布羅克曼。路透社
OpenAI總裁布羅克曼。路透社

人工智慧（AI）公司OpenAI總裁布羅克曼今天表示，企業客戶已成為公司過半營收來源，並認為OpenAI在2027年就能做好首次公開發行（IPO）的準備。

路透社報導，布羅克曼（Greg Brockman）在美國加州納帕（Napa）出席科技研討會時發表上述談話。被問到OpenAI是否會在2027年做好IPO的準備時，他在台上回答：「我想是的。」

布羅克曼指出，OpenAI正加緊拓展企業業務，包括大力推廣程式設計代理工具Codex，和競爭對手Anthropic一較高下。Anthropic預計將於年底前上市。

路透社先前曾報導，總部位於舊金山的OpenAI在延後原定IPO計畫後，正積極加速籌資，希望趁近期的成長動能擴大優勢。

OpenAI IPO

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Anthropic IPO估值上看2兆美元！009819聚焦AI數據中心、電力商機

Anthropic傳將IPO掀AI投資熱！009831布局50檔電力算力股 掌握科技巨頭背後商機

Anthropic將IPO！AI模型價格戰開打 009831布局不怕選錯邊的產業商機

AI營收暴增卻陷現金流考驗！Anthropic申請IPO 009831布局全球50檔電力算力股

相關新聞

OpenAI企業客戶撐起過半營收 總裁曝2027年有望IPO

人工智慧（AI）公司OpenAI總裁布羅克曼今天表示，企業客戶已成為公司過半營收來源，並認為OpenAI在2027年就能...

美債已彈漲一波還能買嗎？雅德尼：殖利率5%才是非常有吸引力

美國公債價格持續反彈，殖利率周三跟隨油價下跌，市場預期民主黨在中期選舉中大獲全勝可能推動伊朗戰爭更早結束，而且會降低川普政府進一步擴大財政赤字的可能性。

路透：櫃買中心董座受訪 談推動IRS納入電子交易 真實反映殖利率曲線

台灣櫃買中心董事長簡立忠周四接受路透專訪時表示，有鑑於公債電子盤交易長期低迷，導致殖利率曲線失真的情況，將推動利率交換（IRS）納入等殖成交系統，藉由熱絡的IRS交易讓市場反映利率真實狀況。

韓國金融業爆資安危機！ 近期37家遭駭、47萬筆資料外洩

韓國金融業近期屢遭駭客攻擊，過去一個月共有37家機構發生資訊外洩事件，外洩資料約47.3萬筆，遭竊資金規模約10億韓元（...

FT：中國封殺軟銀54億美元收購ABB機器人事業 孫正義布局實體AI受挫

中國大陸當局傳出已封殺日本軟銀集團（SoftBank）以54億美元收購瑞士工業巨頭ABB公司機器人事業一案。此舉可能挫傷軟銀創辦人兼執行長孫正義在實體AI領域的雄心壯志。

日相高市台灣有事答辯惹怒北京！中國對日稀土「釔」出口暴跌98%

日本首相高市早苗2025年11月7日在國會就「台灣有事」答辯，激怒中國大陸，促使中方透過出口限制等措施加強對日施壓，至今已將近1年。中國海關數據顯示，今年1月至9月對日本出口的稀土元素釔（Yttrium），較去年同期暴跌98%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。