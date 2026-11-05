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美期中選舉重點解析 中國信託證券投顧：聯邦政府仍將積極支持AI 發展

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

中國信託證券投顧解析2026年美國期中選舉重點。本次為民主黨同時掌控兩院，並非典型分裂政府。期中選舉後風險報酬改善，且政策僵局可降低財政壓力，改善股票與債券市場的風險報酬，財政擴張受限壓抑殖利率，大型科技與綠能板塊相對受惠。此外，地方監管可能拖慢資料中心建設，AI基建短期面臨訂單遞延，但聯邦政府預計仍將積極支持AI發展。

中國信託證券投顧分析重點包括：一、民主黨全面掌控國會，紅州翻盤加深川普壓力。民主黨在參議院取得54席、眾議院超過224席，雙雙跨越過半門檻。德州民主黨候選人詹姆斯・塔拉里科擊敗肯・帕克斯頓，終結共和黨長達32年的全州選舉優勢；北卡羅來納、堪薩斯、南卡羅來納、俄亥俄、愛荷華及喬治亞等州亦出現翻盤。

川普承認敗選，將部分原因歸咎於對伊朗軍事行動造成荷莫茲海峽受阻及油價上漲，並表示願在移民等議題與民主黨合作。

二、歷史經驗顯示國會制衡有利股市，惟本次情境不完全相同。過去13次國會分裂期間，除2011年受歐債危機影響呈現盤整外，其餘年度標普500指數均上漲，上漲機率92.3%，平均年化報酬率17.0%，中位數16.3%。不過，本次為民主黨同時掌控兩院，並非典型分裂政府，相關統計主要反映政策制衡與選舉周期效應，不宜直接套用。

三、期中選舉後風險報酬改善，政策僵局可降低財政壓力。四年總統周期中，期中選舉年的平均年內最大回撤為-17.5%，但市場自低點後一年的平均報酬率為31.7%。選後一年通常也是經濟政策不確定性較低的階段；重大財政法案通過難度提高，有助限制財政擴張及美國財政部發債供給，改善股票與債券市場的風險報酬。

四、財政擴張受限壓抑殖利率，大型科技與綠能板塊相對受惠。國會翻盤可能限制川普政府擴張財政的空間，降低美債殖利率上行壓力，成為大型科技及利率敏感型類股估值修復的催化劑。民主黨全面主導國會後，清潔能源、綠能基建及公用事業可望受惠政策支持；傳統石化能源，以及面臨藥價談判與監管風險的醫療保健板塊則相對不利。

五、地方監管可能拖慢資料中心建設，AI基建短期面臨訂單遞延。德州、喬治亞州及俄亥俄州皆為資料中心數量居前的州，本次均由民主黨籍州長候選人勝選，未來電力、環境及開發審批可能轉嚴，使資料中心建設與AI基建訂單兌現時間延後。相關供應鏈短期可能承壓，但Amazon、Microsoft等大型雲端業者或因資本支出壓力減輕而相對受惠。

六、聯邦AI政策方向料維持支持，選舉落幕不代表政策風險消失。在美中競爭與AI投資經濟效益主導下，聯邦政府預計仍將積極支持AI發展，地方監管不致逆轉整體投資方向。整體而言，選舉結果出爐消除了短期政治事件風險，但國會監管、產業補貼與資料中心審批政策仍可能持續調整，市場焦點將由選舉不確定性轉向政策執行的不確定性。

中國信託 期中選舉 殖利率

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