路透：櫃買中心董座受訪 談推動IRS納入電子交易 真實反映殖利率曲線

台灣櫃買中心董事長簡立忠周四接受路透專訪時表示，有鑑於公債電子盤交易長期低迷，導致殖利率曲線失真的情況，將推動利率交換（IRS）納入等殖成交系統，藉由熱絡的IRS交易讓市場反映利率真實狀況。

路透報導，簡立忠表示，交易制度與平台都已建好，剩下的就是改變市場在處所撮和成交的習慣。未來只會有主流年期的IRS改在電子盤交易，希望主管機關能鼓勵業者積極參與。

他說：「殖利率曲線在公債交易不熱絡狀態下容易失真，但每天IRS交易量不小，靠這也可以畫出一條曲線。」

簡立忠強調，櫃買中心建立電子交易平台不光是只做債券，惟納入IRS的關鍵在主管機關的強力支持，藉由活絡交易畫出正確的殖利率曲線，這樣市場參與的機會才會大。

他還表示，櫃買中心已列出五年計畫，分別從供給面、交易面與投資面推動。這呼應金管會同日宣布，櫃買中心已訂下2030年債券發行規模要突破3.8兆元、五年倍增的挑戰目標。

發行方面，簡立忠表示，將研議建立專案債券及氣候轉型債券制度，並開放資金協議擔保債券（FABN）納入專業板國際債券範疇。

簡立忠也表示，將研議建立國際債增額發行制度、開放國際債發行前交易，「希望國際債在定價之後就可發行前交易，通常定價後到發行至少要兩周時間，目前利率波動較大，要幫投資人爭取時機，否則他們就走掉了」。

簡立忠強調，相關政策牽涉到跨部會協調與法規調整，希望都能獲得有效進展，才能在五年後達到發行倍增的目標，「若是連個隧道都沒挖成，這個目標就會修正」。