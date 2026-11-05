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FT：中國封殺軟銀54億美元收購ABB機器人事業 孫正義布局實體AI受挫

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
軟銀集團創辦人兼執行長孫正義。路透
軟銀集團創辦人兼執行長孫正義。路透

中國大陸當局傳出已封殺日本軟銀集團（SoftBank）以54億美元收購瑞士工業巨頭ABB公司機器人事業一案。此舉可能挫傷軟銀創辦人兼執行長孫正義在實體AI領域的雄心壯志。

英國金融時報引述知情人士說法報導，這項交易是遭中國國家發展和改革委員會（NDRC）否決。軟銀近日已接獲相關決定通知，目前正設法確認是否還能重新提出申請，爭取批准。

軟銀股價周四（5日）盤中挫跌5.5%，報每股4,033日圓。

中國是ABB機器人事業的最大市場，該部門銷往中國客戶的機器人，超過九成是在當地生產。這家瑞士與瑞典合資企業在大陸聘僱約1.27萬名員工。

據知情人士透露，中國發改委在審查過程中，曾詳細檢視ABB在中國的供應鏈，並要求保留機器人事業部部分製造能力在中國境內。當局擔心，機器人相關數據可能被轉移至海外，並被用於訓練AI模型，包括軟銀持有大量投資的OpenAI所開發的模型。

對軟銀而言，收購ABB的機器人事業一直是孫正義布局實體AI的重要一環，原本計劃與美國AI及機器人公司Roze共同構成發展這一領域的基礎。ABB是瑞士企業集團，其機器人事業擁有逾7,000名員工，向包括德國汽車製造商BMW在內的製造業者供應工業機械手臂與機器人。

軟銀 孫正義 機器人

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