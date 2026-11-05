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日相高市台灣有事答辯惹怒北京！中國對日稀土「釔」出口暴跌98%

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本首相高市早苗10月14日在東京首相官邸向媒體發言。歐新社
日本首相高市早苗10月14日在東京首相官邸向媒體發言。歐新社

日本首相高市早苗2025年11月7日在國會就「台灣有事」答辯，激怒中國大陸，促使中方透過出口限制等措施加強對日施壓，至今已將近1年。中國海關數據顯示，今年1月至9月對日本出口的稀土元素釔（Yttrium），較去年同期暴跌98%。

共同社報導，釔是半導體製造設備的重要材料，也用於製造噴射引擎及部分醫療設備，中國占全球釔市場絕大部分市占率。北京當局在高市就「台灣有事」答辯後，收緊稀土元素在內的軍民兩用物項出口管制。

中方數據顯示，中國今年1月至9月對全球的釔出口量下降26%至934噸，其中對日本的出口減幅尤其顯著，僅18噸，遠低於去年同期的887噸。相較之下，中國對德國與南韓的釔出口量增加，對美國的出口量也幾乎是美中兩國陷入貿易爭端的2025年的兩倍，但仍未恢復到先前水準。華府一直敦促北京增加對美國及日本的釔出口。

金融時報10月20日報導，日本的釔庫存可能只夠再撐幾個月，引發供應鏈受限的擔憂。日本內閣官房長官木原稔兩天後在記者會上表示：「我國的釔將會耗盡，這種說法並非事實。」不過，日本一家大型電子零件製造商的主管表示：「我們目前還能靠庫存應付，但釔愈來愈難採購，讓我們對未來感到擔憂。」

稀土 北京 高市

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