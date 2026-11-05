越南工業展台灣館吸睛 業者打團戰推跨廠商整合方案搶市

台灣三大公協會率19家業者參展北寧工業製造博覽會。業界強調，台灣產業聚落具彈性製造與即時交貨的優勢；透過TeamTaiwan打團體戰，以「生態系」提供跨廠商的整合性解決方案，助業者快速成交、搶攻越南龐大商機。

作為工業製造大國，各大城輪流舉辦的越南工業及製造業博覽會（VIMF）極具重要性，齊聚國內外廠商。4日至6日，北寧展登場，該城為北越工業與電子業重鎮，規模龐大，齊聚上千間攤位，預計有近3萬人次參訪。

為靠近終端用戶，台灣3大公會與協會組團參加：流體傳動工業公會、工具機暨零組件工業公會，以及切削刀具協會。集結19家業者，為VIMF歷屆台灣館最大規模。

流體傳動公會團長、福隆硬鉻公司經理陳嘉豪告訴中央社，4日觀察下來，台灣產品具有一定的市場關注度，全天約有50至60位訪客前來詢問，其中許多是來越南設廠的中資企業。

他指出，越南市場的產業結構與客戶組成正呈現多元化發展，尤其隨著中國企業持續布局，當地市場的供應鏈與競爭環境也逐漸產生變化。但台灣仍具有優勢，「我們韌性比較強，許多兩三年前選用中國產品的客戶，現在都相繼出現問題，近年也看到慢慢轉回台灣的趨勢，時間會證明一切」。

切削刀具協會理事、仁武正順車刀公司總經理陳姻賜4日在會場上向中央社說，首次到北寧展，「看到展場蓬勃發展的景氣，我回去會特別對協會大力宣傳，以後應該每年都要來，而且要加大攤位。這邊的市場看來很大、很有潛力」。

他表示，台灣面臨中國低價競爭，也面臨歐美高標準、精度的刀具，「台灣必須奮發圖強，要更加努力，這樣才有出路。盡量不要去跟中國做價格上的比拼，而要以品質來拼，這樣才是我們的出路，我們會殺出介於中國和歐美間的一條血路」。

人工智能（AI）興起，刀具要求會更加嚴格，因管理人員能立即透過大數據知道，刀具的壽命大概落在哪裡，所以對刀具穩定度等要求更高。

他認為，台灣強項不僅在於應用，航太、軍工、汽機車、電子都有涉獵，「台灣供應鏈也是台灣優勢，就是我們整個產業，需要什麼大家可以協同」。

這次台灣三公協會廠商組團打團體戰，展位畫上台灣玉山或蝴蝶，標上醒目的Taiwan。工具機暨零組件公會專案經理劉宇萍告訴記者Team Taiwan就是台灣的優勢與戰略。

他觀察，北寧展很在地化，直接靠近工業區終端用戶需求。「越南近幾年發展起來，要求的精度也正提升，尤其是北越的電子產業聚落，這與台灣廠商的進度完全符合」。

他分析，台灣工具機等產業在國際發展上優勢，在於「產業聚落，因此能彈性製造、即時交貨，符合全球產業客製化趨勢，靈活調度零組件」。對於歐美、或越南、印度等，台灣工具機產業都能符合每個地區的不同需求。

劉宇萍強調，台灣廠商間會互相幫助或接調配合，「大家比較傾向Team Taiwan、打團體戰的概念」。

他說，台灣廠商間彼此都很熟悉，「主打是生態系的概念。一台機器能運作，需要許多軟硬體部件，我們讓使用者可以一站式找到所有配套措施，提供完整的解決方案，你不只是賣機器而已。客戶有越來越多客製化需求，你需要為他找到適合的零件，這時候你跟其他廠商是否有友好網路就很重要了」。

鎰寬企業執行副總洪揚家也有同樣看法。他告訴中央社，便宜不等於好用。「台灣最強的是能提供TotalSolution，整合性解決方案。攤位結合了不同的廠商，即使是完全同行，也有不同細項可以分工合作」。

「我們就是打著這個名號去全世界展覽，出了國門我們是 Nobody，不是國際品牌。但一個攤位上有10個品牌，提供客戶完整選擇與解決方案，精神就是讓台灣企業可以快速成交」。

他分析，「在台灣所有供應商一小時內都可以到。群聚效應，或者說我們供應體系非常健全且很近，這是台灣最得天獨厚的地方」。

有不少訪客就是因為攤位上的Taiwan而留步。英國國際展覽與媒體公司Nineteen Group的集團投資組合總監波迪烏（Greg Bodiou）告訴中央社，「不論是在設備，還是在工具與機械方面，它們品質都非常優秀。我們與台灣合作參展已超過10年了，只要看到是台灣品牌，就一定是高品質的」。