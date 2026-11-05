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大摩：AI可能加速上太空！美民主黨勝選 地面資料中心擴建恐難上加難
地面資料中心愈來愈難蓋，AI可能加速上太空？美國期中選舉後，馬斯克（Elon Musk）在X寫道：「現在太空中的資料中心看起來相當有吸引力。」這句話反映資料中心擴建面臨的新政治阻力。
德州新任州長當選人希諾霍薩（Gina Hinojosa）主張，應立即暫停新建資料中心，直到立法加強社區保障，並終止租稅優惠。選民對電費上漲的不滿，正讓AI基建承受更大壓力。
華爾街日報引述摩根士丹利分析師指出，選舉結果可能加快馬斯克推動太空資料中心。他們認為，SpaceX明年新增10GW資料中心容量的目標更難達成，大摩估計只能新增5.7GW，阻力包括融資、晶片、電力與地方反對。
太空運算則有實際進展。Google於10月30日宣布，Project Suncatcher原型衛星搭載的資料中心級TPU，已成功執行AI工作：地面人員傳送指令，要求衛星上的Gemma 4模型以身處太空為題寫詩，並成功收到回傳作品。
馬斯克的布局也早於選舉。輝達（Nvidia）8月宣布，SpaceXAI規劃中的第一代StarmindAI衛星，將採用經過最佳化的Vera Rubin NVL72系統。
但太空寒冷不代表晶片容易散熱。Google指出，真空中沒有氣流，正測試透過熱管與散熱器排熱，還得克服輻射與衛星高速互連難題；下一步將在2027年測試兩顆衛星互連。
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