科技巨頭控成本 Google推自願離職、蘋果縮減AI預算
人工智慧（AI）投資支出持續攀升，科技巨頭紛紛加強成本控管，Alphabet旗下Google今年擴大在多個國家提供員工自願離職方案，蘋果則削減部分員工使用AI工具的預算。
這家搜尋引擎公司向路透社證實，今年6月起已向加拿大、法國、德國、日本及瑞士部分員工提供自願離職方案，希望在大舉投資AI之際，控制不斷攀升的成本。
路透社無法確認有多少員工接受最新一輪自願離職方案。這項消息先前未曾對外披露。
Google發言人在聲明中表示：「2025年，我們有些團隊推出附帶資遣補償的自願離職方案。今年夏天，也就是6月，我們將這項計畫擴大至全球多個國家，以支持公司接下來的重要工作。」
此舉正值AI相關支出不斷攀升之際，引發華爾街不安，也對Alphabet股價帶來衝擊。微軟（Microsoft）上週也向6萬名員工提出自願離職方案，以控制成本。
自去年起，Google已向美國和英國部分部門員工提供自願離職方案。
Google在瑞士僱用約5000名員工，並在蘇黎世（Zurich）設有重要工程研發中心。3名知情人士透露，這次自願離職方案涵蓋多個部門，但不包括AI研究機構Google DeepMind。
知情人士指出，Google在瑞士提出自願離職方案後，8月起已有員工陸續離職。接受自願離職方案的員工，每服務滿1年可獲得相當於1個月薪資的補償，最高以12個月薪資為限。
路透社引述彭博報導說，儘管蘋果公司（Apple）正尋求擴大AI在各項業務中的應用，上月起已開始削減員工使用AI工具的預算，作為整體成本控管措施的一環。
蘋果上個月將部分工程師使用AI模型的每日支出上限從300美元（約新台幣9876元）調降至200美元，並研擬將部分工程團隊的額度再降至100美元，部分非工程部門員工目前每日預算上限是100美元，未來可能進一步降至25美元。
報導指出，有高用量需求的員工，可向高層主管提出豁免申請。
這項措施反映科技業整體趨勢，科技公司先前鼓勵員工廣泛採用AI，如今開始重新檢視相關支出。
蘋果尚未立即回應路透社的置評要求。
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