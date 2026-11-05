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安謀財報／已找台積電確保AGI CPU產能 營收財測沒驚喜盤後跌1%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
安謀執行長哈斯（Rene Haas）。歐新社
安謀執行長哈斯（Rene Haas）。歐新社

晶片業者安謀（Arm）本季營收預測符合市場大致預期，卻未能滿足一些投資人的高標期待，財報消息出爐後，股價在盤後下跌逾1%。

安謀周三（4日）在聲明中表示，在截至12月的會計年度第3季，預期營收約15.4億美元。儘管分析師平均預估為15.3億美元，但根據彭博彙整的數據，部分市場預測已接近17億美元。

安謀股價在盤後交易下跌1.7%至每股191.80美元，顯示投資人原本期待公司拓展AI業務能帶來更大的成長回報。

隨著AI基礎建設持續擴張，資料中心營運商及其供應商正快速增加對安謀晶片架構設計與授權的支出。安謀的架構以能源效率高著稱，隨著業者設法控制運行大型AI模型所需的能源與散熱成本，這項優勢也愈發重要。另一方面，安謀則面臨智慧手機市場成長放緩的挑戰。

安謀在執行長哈斯領導下，從原先的半導體架構設計與授權供應商，3月宣布跨足完整晶片業務，推出自有中央處理器（CPU）專門協助AI資料中心運作，並表示AGI CPU在推出時已取得10億美元訂單。

哈斯接受路透訪問時表示：「我們看到資料中心相關技術的需求正大幅攀升。」

執行長哈斯已找台積電確保AGI CPU產能供應

哈斯表示，安謀目前預期在2027及2028會計年度，AGI CPU銷售額將達20億美元。為了確保能生產價值20億美元的晶片，安謀已與台積電及其他晶片供應商合作，確保取得足夠材料。

哈斯表示：「我們認為，20億美元目標現在非常有機會達成。」

安謀表示，2025年，其伺服器晶片架構在主要雲端服務供應商的部署占比已超過50%，預期到2026年底將突破60%。安謀主要採取的商業模式，是授權處理器架構並收取權利金。

在資料中心標準CPU伺服器的技術市占提高

哈斯指出，在甲骨文等企業資料中心使用的標準CPU伺服器機架中，安謀正從英特爾與超微（AMD）採用的x86架構手中搶占市占率。

執行長表示，安謀架構也正取得更多市占，原因在於AI晶片伺服器內部同樣需要CPU協助管理資料流量，而愈來愈多這類處理器開始採用安謀技術。

Google已開始在其張量處理單元（TPU）AI系統中，使用採用安謀架構的Axion晶片。

安謀上季權利金收入較去年同期成長8%，達6.7億美元，低於分析師預估的7.208億美元。這項收入是安謀針對每顆採用其技術出貨的晶片所收取的費用。

技術授權收入則達7.73億美元，高於分析師預估的6.251億美元。這項收入包括客戶取得安謀技術使用權時支付的前期費用。

整體而言，安謀第2季營收達14.4億美元，優於分析師平均預估的13.8億美元；經調整後每股盈餘52美分，也高於市場預估的47美分。

財報 營收 安謀

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