安謀財測略優預期股價跌3.5% 高通手機晶片營收下滑挫6%

安謀（Arm）今天預測第3季營收略高於華爾街預期，令投資者失望，導致股價在盤後交易下跌約3.5%。此外，受需求疲軟與蘋果相關收入下滑影響，高通第4季智慧型手機晶片營收低於預期，股價盤後下挫超過6%。

路透社報導，由於大型雲端公司紛紛為資料中心運算需求開發客製化處理器，對安謀架構技術的需求受惠於人工智慧（AI）熱潮而擴增。安謀架構因其高電源效率而受到青睞，隨著業者設法控制運行大型AI模型所需的能源與冷卻成本，這項優勢日益受到重視。

安謀執行長哈斯（Rene Haas）接受路透社訪問時表示：「我們看到各類資料中心技術的需求都大幅攀升。」

安謀現在預計在2027年與2028年會計年度間，將售出價值20億美元的中央處理器（CPU）AGI CPU。哈斯表示，安謀已與台灣的台積電等晶片供應商合作，確保取得足夠原物料，以生產銷售額20億美元的產品。哈斯說：「我們認為，20億如今已是非常有望達成的目標。」

在今年以前，安謀僅對外銷售晶片設計，但今年3月，安謀宣布將進軍完整晶片業務，並在AGI CPU推出時，取得價值10億美元的訂單。

有別於生產半導體的晶片製造商，安謀透過授權其處理器架構，並就採用其技術出貨的晶片收取權利金，使得授權費與權利金成了安謀的主要營收來源。

安謀表示，在2025年，其伺服器晶片架構已占大型雲端提供商部署量的超過50%，預計到2026年底將超過60%。

安謀針對每顆採用其技術出貨的晶片收取權利金，第2季權利金增長8%達到6億7000萬美元，低於市場預期的7億2080萬美元。

授權費收入達到7億7300萬美元，高於市場預估的6億2510萬美元，其中包含使用其技術的預付款。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整的數據，安謀第2季營收達14.4億美元，優於分析師平均預估的13.8億美元。

安謀調整後每股盈餘為52美分，高於市場預估的每股47美分。安謀預估第3季營收為15.4億美元，分析師平均預估則為15.3億美元。

上月，德拉瓦州陪審團裁定安謀違反與高通公司（Qualcomm Inc.）簽訂的授權協議部分條款，並干預高通與Meta的關係，但僅判賠2美元損害賠償金，將關於權利金與未來授權條款的核心爭議交由法官定奪。

高通今天公布第4季智慧型手機晶片營收低於華爾街預期，主因需求疲軟及蘋果（Apple）相關收入下滑，導致股價在盤後交易中下挫超過6%。

用於AI伺服器的高價高頻寬記憶體需求增加，推升記憶體晶片價格，導致消費性電子產品成本攀升，也讓高通等智慧型手機處理器設計業者承受壓力。根據市場研究機構Counterpoint Research，全球智慧型手機出貨量在截至9月這季下滑20%，降至14年來的歷史新低。

高通預估，新興的資料中心業務營收將優於預期，但這項展望仍不足以抵銷核心業務不如預期的影響。

高通生產智慧型手機晶片的手機部門，第4季營收重挫26%至51.4億美元，拖累晶片部門營收下滑8%至90.2億美元。根據Visible Alpha調查的分析師預測，高通手機業務營收為52.5億美元。

高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）接受路透社訪問時表示，Android手機銷售量已觸底，正在逐步回升。

艾蒙說：「跟其他一些公司不同的是，我們很早就預見記憶體市場的情況，也說過我們已做好準備。我們現在開始看到Android業務出現逐季成長。我們在非手機業務上也確實展現執行力。」