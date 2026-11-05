亞洲晶片股未止跌！韓股開盤跌逾2% 日本半導體股重挫

美國期中選舉掀起民主黨「藍潮」，華爾街押注的不只是國會變天，而是支撐行情的主力可能改變。投資人期待，國會制衡能約束川普擴大支出，促使白宮設法結束伊朗戰爭，也讓AI擴建降溫。資金轉進大型科技、消費和景氣循環股，晶片、資料中心和馬斯克旗下股票卻下跌。不過，市場是否就此換了主線，仍須看政策和企業獲利。

2026-11-05 07:55