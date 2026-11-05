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亞洲晶片股未止跌！韓股開盤跌逾2% 日本半導體股重挫
亞洲股市今（5日）開盤後漲跌互見，韓股大跌逾2%，日本晶片股也重摔，反映持續受美國費城半導體指數大跌拖累；日本與澳洲主要股市指數則上漲，美國期中選舉由民主黨全面獲勝後，市場預期美國與伊朗的衝突可能提前落幕，帶動油價暴跌。
南韓股市表現逆勢疲弱，Kospi指數下跌2.8%，報5,521點，反映美國期中選舉後，投資人擔心AI資料中心建設面臨嚴格監管，且美國晶片股持續下跌帶來衝擊。
三星電子股價一度下跌4.4%，連續第三個交易日走低；SK海力士一度下跌7.2%。
日本晶片股同樣走跌，追隨美國半導體股跌勢。愛德萬測試（Advantest）一度重挫9.4%，東京威力科創跌6.1%，鎧俠控股下跌9.6%。
彭博亞洲半導體股指數盤中重挫2.1%。
不過日本大盤維持漲勢，日經225指數盤中上漲0.54%，報62,523點。
澳洲主要股市指數上漲，ASX200指數勁揚逾1%。
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