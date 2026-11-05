快訊

大學文憑不再保證高薪 日企為何取消學歷起薪差？

跨境鎮壓沈伯洋的罰則太輕？法務部：擬修反滲透法加重罰則

金門軍人勒斃同婚伴侶！伴屍3天上網查抗辯事由 2度遭延長羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

蓋茲警告AI恐被製成生物武器！引爆比新冠更嚴重流行病 痛批川普沒在管

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）責怪川普政府在防範AI風險方面沒有作為，憂心AI遭到有心人士濫用。路透
微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）責怪川普政府在防範AI風險方面沒有作為，憂心AI遭到有心人士濫用。路透

微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）責怪川普政府在防範AI風險方面沒有作為，並警告這項技術可能會被用來引發一場「遠比新冠疫情更嚴重」的大流行病。

蓋茲周三（4日）在英國金融時報舉辦的「未來人工智慧高峰會」上表示，AI模型展現的能力令人驚嘆，「無論是帶來的正面效益，還是可能造成的危害，都難以估量」。

警示比新冠更慘 指AI恐遭濫用為生物武器

他指出，當前最迫切風險，在於心懷不軌者利用AI工具製造生物武器，或攻擊社會各領域的網路安全漏洞。尤其令人擔憂的是，某些所謂「開放式」模型可免費供開發者使用，而且使用者能夠移除其中的安全防護機制與監控措施。

這位科技億萬富豪警告，若AI引發生物安全事件，其「破壞規模可能遠遠超過新冠疫情」。據估計，2020年至2021年間，新冠疫情造成約1,500萬人死亡。

痛批川普政府消極監管AI風險 表示自律行不通

儘管存在上述疑慮，蓋茲表示，國際社會試圖監管AI並監督其影響的努力，正受到白宮消極不作為的阻礙。

他說：「如果美國不參與，採取行動就沒有太大意義。因此，我們目前可說是受到阻撓……唯一的問題是，究竟還要發生多少起嚴重事件，他們才會改變立場？」

蓋茲是眾多對AI發展發出嚴正警告的科技界重量級人士之一。這些人士擔憂，AI可能遭濫用，甚至失控，釀成災難性後果。蓋茲先前曾警告，AI可能造成10億人死亡，並引發大規模就業市場動盪。

儘管AI技術正以驚人速度發展，美國總統川普仍拒絕外界要求政府加強監管的呼聲。他曾將制定G20人工智慧指導方針的嘗試斥為「全球主義者的陰謀」，並傾向由科技產業自行監管。

但蓋茲認為，自律監管行不通。他說：「一旦有多家公司參與其中，要解決這個問題，唯一途徑就是提升到政府層級。」

建議建立監測機制與第三方稽核

他敦促川普政府考慮為AI模型的內部安全防護與監控機制制定評估基準，並帶頭推動全球合作，修補網路安全漏洞，同時建立大規模監測機制，涵蓋「空氣、污水、血液」等領域，以便及早發現可能由AI促成的傳染病感染事件。

蓋茲說，AI模型本身可能逐漸「失控」，這項問題不久後就可能成為嚴重隱憂，甚至可能隨著即將推出的新模型而浮現。蓋茲認為，政府必須進一步投入資源，強化安全防護，並對新模型實施第三方稽核。

不過，他也呼籲加快推動AI應用，以充分發揮其潛在效益，例如加速藥物研發，以及縮短醫院候診時間。他說：「這些好處不會自然而然地實現。」

新冠 川普 武器

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI燒錢燒到10兆美元！PIMCO執行長示警 股民酸：還能漲5年嗎

李強提AI治理「反對數位鐵幕」

幣安資安事件涉及63.4億美元 後續行動曝光

AI股為何突然狂跌？他舉手搖飲分析：擔心的已非目前獲利

相關新聞

蓋茲警告AI恐被製成生物武器！引爆比新冠更嚴重流行病 痛批川普沒在管

微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）責怪川普政府在防範AI風險方面沒有作為，並警告這項技術可能會被用來引發一場「遠比新冠疫情更嚴重」的大流行病。

美股收盤／藍潮助攻道瓊狂飆1,569點 費半、AI基建股逆勢跌

美國股市周三大漲，民主黨在期中選舉大勝，投資人押注白宮和國會相互牽制有利企業，伊朗戰爭也可望提早結束，油價大跌進一步提振買氣。道瓊大漲逾1,500點，創去年4月以來最大漲幅，但晶片和資料中心股逆勢下跌，AI相關股走勢分化。

資料中心恐限建 科技巨擘反而受惠？從微軟、亞馬遜到蘋果的上漲邏輯

資料中心可能限建，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）股價反而大漲。美國期中選舉後，市場押注新增供給受限，有助兩大雲端業者提高價格、放慢支出。兩者股價周三均上漲逾6%，合計市值增加約4,240億美元。

亞洲晶片股未止跌！韓股開盤跌逾2% 日本半導體股重挫

亞洲股市今（5日）開盤後漲跌互見，韓股大跌逾2%，日本晶片股也重摔，反映持續受美國費城半導體指數大跌拖累；日本與澳洲主要股市指數則上漲，美國期中選舉由民主黨全面獲勝後，市場預期美國與伊朗的衝突可能提前落幕，帶動油價暴跌。

要員工多用AI預算卻縮水！傳蘋果工程師每日額度擬從300砍至100美元

蘋果一面推動人工智慧（AI）融入日常營運，一面卻又縮減員工使用AI的預算，以控管成本。

藍潮掀市場變局：AI不再獨占行情 華爾街六大轉向一次看

美國期中選舉掀起民主黨「藍潮」，華爾街押注的不只是國會變天，而是支撐行情的主力可能改變。投資人期待，國會制衡能約束川普擴大支出，促使白宮設法結束伊朗戰爭，也讓AI擴建降溫。資金轉進大型科技、消費和景氣循環股，晶片、資料中心和馬斯克旗下股票卻下跌。不過，市場是否就此換了主線，仍須看政策和企業獲利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。