藍潮掀市場變局：AI不再獨占行情 華爾街六大轉向一次看

美國期中選舉掀起民主黨「藍潮」，華爾街押注的不只是國會變天，而是支撐行情的主力可能改變。投資人期待，國會制衡能約束川普擴大支出，促使白宮設法結束伊朗戰爭，也讓AI擴建降溫。資金轉進大型科技、消費和景氣循環股，晶片、資料中心和馬斯克旗下股票卻下跌。不過，市場是否就此換了主線，仍須看政策和企業獲利。

一、從川普主導政策 轉向白宮和國會相互牽制

民主黨重掌國會兩院，川普推動重大法案和擴大財政支出將面臨更多阻力。投資人期待，兩黨相互牽制，能減少政策變數，降低新增法規過關的機會。

川普表示接受選舉結果，也讓原本擔心選後紛爭的市場鬆一口氣。但新國會明年1月才就任，川普仍掌握行政權，隨時可能透過關稅或軍事行動，再度牽動市場。

二、從戰爭推高物價 轉向期待油價和利率壓力減輕

副總統范斯將共和黨敗選歸咎於伊朗戰爭後，交易員押注白宮將更積極尋求外交解方，讓石油供應重返全球市場。油價大跌、公債殖利率下滑，帶動住宅建商、汽車、銀行和零售股上漲，國防股則下跌。

市場期待，戰爭降溫和財政支出受限，能減輕通膨和利率壓力，讓一般企業和家庭受惠。但油價下跌反映的是預期，尚不代表戰事已近尾聲。

三、從AI全面追捧，轉向挑選真正受惠的企業

民主黨在德州、俄亥俄州等資料中心重鎮拿下州長職位後，建設對電價、用水和地方居民的影響，將受到更多檢視。AI業者能否繼續快速擴建，成了市場重新評估的焦點。

投資人賣出輝達、美光和資料中心供應商，卻買進微軟、Alphabet和亞馬遜。分析師認為，擴建放慢可能減輕大型科技公司的支出壓力，也可能限制新增供給、提高業者向客戶收取的價格；仰賴快速擴建來成長的供應商和新雲端業者，則可能面臨訂單和還款壓力。

這波分化顯示，市場開始更重視企業的現金、融資能力和投資報酬，而非只要沾上AI就買進。

四、從選前減碼避險，轉向回補部位、布局年底行情

避險基金在選前降低美股部位、增加看空押注，空單接近五年高點，依模型交易的基金也減少持股。選舉未引發重大市場衝擊，投資人解除避險、回補部位，成為周三漲勢的部分動力。

摩根大通認為，10月科技股賣壓和避險基金降低槓桿後，短線反彈條件已改善，建議同時布局科技和景氣循環股，並偏重後者。城堡證券（Citadel Securities）則認為，企業獲利仍有支撐，加上投資人持股不高，年底前仍有進場空間。

不過，經歷10月跌勢後，避險基金可能須等市場持穩數周，才會重新增加AI部位。Anthropic預期中的上市案，也將考驗投資人對科技和AI資產的買氣。

五、從金融鬆綁，轉向國會加強監督

川普近兩年推動金融鬆綁，民主黨接掌國會後，私募信用、銀行資本規定、預測市場、加密資產和AI融資安排，都可能受到更多檢視。

民主黨關切的議題，包括私募信用基金限制贖回、銀行降低資本緩衝後的風險，以及預測市場的內線交易疑慮。科技業者和新創公司彼此投資、採購的交易安排，也引發AI風險是否可能波及金融體系的疑問。

國會可透過聽證、文件調閱和預算程序施壓，但要阻止監管機關繼續推動鬆綁，能力仍有限。因此，重大監管法案較難通過，和企業面臨更多調查，可以同時發生。

六、從政治關係助力，轉向檢視企業的政治風險

馬斯克投入近4.5億美元支持共和黨，其中約2.05億美元用於德州選戰，但民主黨仍拿下德州州長和參議員席次。特斯拉和SpaceX周三分別下跌3.3%和3.8%，合計市值蒸發近1,300億美元。

兩家公司都以德州為總部，州長當選人希諾霍薩（Gina Hinojosa）反對資料中心無限制擴建，讓投資人擔心開發計畫將面臨更多條件。民主黨重掌國會，也可能加強檢視政府合約，以及特斯拉和SpaceX潛在合併案。

不過，合併仍在初步探討階段，地方政府能採取哪些限制，也須看法律和具體措施。即使沒有政治壓力，兩家公司仍須投入龐大資金，投資人對產品開發和未來收入的疑問，也未因選舉落幕而消失。