油價重挫8%布蘭特跌破95美元…范斯怪罪戰爭致敗選 停戰預期升溫

國際油價周三（4日）收盤重挫8%，布蘭特跌破100美元大關，收在兩個多月來最低點，因投資人押注，美國期中選舉由民主黨橫掃國會，可能促使美伊戰爭更快落幕。

布蘭特原油1月期貨一度下探至每桶93.22美元，收盤下跌8.8%至每桶94.48美元，收在8月31日以來最低水準。

西德州中級原油（WTI）12月期貨挫跌8.29%，報每桶88.12美元，創5月以來最大單日跌幅。

交易人士正消化這場選舉的結果。此次選舉普遍被視為選民對生活負擔能力，以及一場在美國國內極不受歡迎的戰爭所進行的公投。

川普無意立即升溫中東戰事 范斯怪罪戰爭致敗選

美國副總統范斯（JD Vance）直接將共和黨的選舉失利歸咎於海外戰事後，油價進一步急挫。投資人重新調整部位，反映戰事可能比預期更早結束。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）承諾將設法終結戰爭，並表示部分共和黨議員也會支持這項努力。若戰事解決取得任何進展，都可能進一步帶動重要航道荷莫茲海峽的石油運輸量回升。

美國總統川普則向英國金融時報表示，目前沒有立即升高中東戰事的計畫。美國民眾周二投票時，汽油平均價格已超過每加侖4美元，創下美國選舉日當天汽油價格首度突破這一水準的紀錄。

ICIS能源部門主管帕馬爾表示：「考量這次選舉結果，以及伊朗的經濟處境，達成協議似乎已是較有可能發生的情況。川普的實力已大幅削弱。」

川普現在面臨著在透過談判退出與風險更大的升級之間做出選擇。兩位接近波灣地區政府圈子的消息人士表示，面對能夠限制其軍事選擇的民主黨控制的國會，實力減弱的川普更有動力尋求達成協議。

美國金融服務公司BOK Financial交易部高級副總裁Dennis Kissler表示：「民主黨掌控國會也可能緊縮美國在中東的軍事開支，並進一步增加早日達成和平協議的可能性。」他說，中東原油出口量的增加，以及川普關於目前沒有計劃打擊伊朗的言論，都在加劇原油價格的下行壓力。

演算機器人多單急撤 技術面賣壓加劇市場跌幅

技術面因素也加劇油價跌勢。根據Kpler旗下Bridgeton研究集團的數據，追蹤市場趨勢的商品交易顧問大幅削減布蘭特原油的多頭部位，持倉比重從交易時段開始時的73%，降至約55%。這類透過演算法交易的機器人交易者，向來容易加劇市場價格波動。

這次選舉可能成為戰事的轉折點。此前，這場戰爭仍看不出短期內結束的跡象，並已嚴重擾亂中東能源運輸，今年以來推升油價約50%。

美柴油庫存創20年新低 燃料市場緊俏短期難解

波斯灣石油供應受限，加上烏克蘭持續升高對俄羅斯煉油廠的攻擊，也推高了燃料價格。美國能源資訊局（EIA）數據顯示，美國國內柴油庫存已跌破1億桶，這是2003年以來首見，顯示即使達成停火，也難以立即緩解全球燃料市場極度緊俏的局面。

不過，在原油現貨市場方面，近期實際交易價格普遍走弱，經由荷莫茲海峽的石油運輸量也維持在戰前水準附近。中東石油市場指標顯示，短期供應量自7月以來首度超過需求；北海原油船貨價格也已回落。

摩根大通在一份報告中指出，隨著中東供應逐步恢復，全球石油市場已重新轉為供給過剩，10月每日供應過剩量達140萬桶。