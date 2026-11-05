記憶體漲價拖累高通獲利展望 股價盤後跌逾7%

全球最大智慧手機處理器製造商高通（Qualcomm）上季財報優於預期，本季獲利展望卻讓市場失望，股價盤後下跌7.33%。

彭博資訊報導，高通預估，截至12月的本季調整後每股盈餘為2.15至2.35美元，中間值低於分析師預估的2.32美元。營收估104億至112億美元，中間值則高於市場預期的105.5億美元。

高通表示，零組件與製造成本全面上漲。AI資料中心設備需求激增，造成記憶體供應吃緊、價格飆升，手機業者也因成本壓力縮減生產，拖累高通最大收入來源。

截至9月27日的上季，高通營收年減8%至103億美元，調整後每股盈餘2.17美元，仍優於分析師預估的101億美元與2.16美元。手機業務營收大減26%至51.4億美元，低於預期；汽車業務大增89%至20億美元，物聯網業務成長4%至18.9億美元，兩者均優於預期。

MarketWatch報導，執行長艾蒙（Cristiano Amon）表示，2027會計年度將迎來非手機業務營收的成長轉折，包括資料中心業務規模擴大，預期非手機業務營收將年增逾60%。不過，彭博指出，市場仍擔心，新業務收入來不及彌補手機業務下滑。

CNBC報導，艾蒙表示，上季資料中心營收達6.5億美元，2027會計年度目標為50億美元。他說：「我們沒有需求問題，而是供應問題。如果有更多供應，我們的表現應該會更好。」