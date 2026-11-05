台積電ADR跌2.2% 台指期漲201點

台積電ADR周三下跌2.2%，收在395.75.80美元，較台北交易溢價15%。

台指期夜盤收盤漲201點至43,404點，漲幅0.5%。台灣加權股價指數周三跌358.63點收在42,948.91點。台積電（2330）跌1.5%收在2,260元。

美國股市周三大漲，民主黨在期中選舉大勝，投資人押注白宮和國會相互牽制有利企業，伊朗戰爭也可望提早結束，油價大跌進一步提振買氣。道瓊大漲逾1,500點，創去年4月以來最大漲幅，但晶片和資料中心股逆勢下跌，AI相關股走勢分化。

道瓊工業指數上漲1,569.40點，收53,356.12點，漲幅3.0%，為2025年4月9日以來最大單日漲幅；標普500指數上漲119.70點，收7,688.62點，漲幅1.6%；那斯達克綜合指數上漲364.50點，收25,736.51點，漲幅1.4%。那斯達克100指數上漲0.9%，羅素2000指數上漲1.6%。

費城半導體指數大跌3.1%，降至六個月低點。美光大跌7%。超微（AMD）則上漲1%，收488.78美元，受惠於AI圖形處理器需求增加，財報優於預期，並預測2027年成長將比市場預期更快。

輝達（NVIDIA）跌3.2%，美超微電腦大跌5.7%，即使上季財報強勁，仍難抵市場對AI建設可能放慢的疑慮。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,598.69 -2.24 2,260.00 14.99

日月光投控 ASX 615.77 -3.94 627.00 -1.79

聯電 UMC 105.46 -2.07 105.50 -0.04

中華電 CHT 160.81 +0.72 161.50 -0.43