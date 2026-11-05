美股收盤／藍潮助攻道瓊狂飆1,569點 費半、AI基建股逆勢跌

美國股市周三大漲，民主黨在期中選舉大勝，投資人押注白宮和國會相互牽制有利企業，伊朗戰爭也可望提早結束，油價大跌進一步提振買氣。道瓊大漲逾1,500點，創去年4月以來最大漲幅，但晶片和資料中心股逆勢下跌，AI相關股走勢分化。

道瓊工業指數上漲1,569.40點，收53,356.12點，漲幅3.0%，為2025年4月9日以來最大單日漲幅；標普500指數上漲119.70點，收7,688.62點，漲幅1.6%；那斯達克綜合指數上漲364.50點，收25,736.51點，漲幅1.4%。那斯達克100指數上漲0.9%，羅素2000指數上漲1.6%。

費城半導體指數大跌3.1%，降至六個月低點。美光大跌7%。超微（AMD）則上漲1%，收488.78美元，受惠於AI圖形處理器需求增加，財報優於預期，並預測2027年成長將比市場預期更快。

台積電ADR跌2.2%，輝達（NVIDIA）跌3.2%，美超微電腦大跌5.7%，即使上季財報強勁，仍難抵市場對AI建設可能放慢的疑慮。

大型科技股普遍上漲。微軟大漲6.7%，亞馬遜大漲6.1%，收266.03美元；Alphabet大漲3.2%，Meta上漲1.4%。蘋果大漲5.3%，收349.51美元。科技七雄指數上漲2.2%。

市場預期，民主黨掌握國會後，可能促使科技大廠節制AI支出，減輕資金需求，現金充裕的大型業者也可能因擴建放慢而取得競爭優勢。但仰賴快速興建資料中心來成長的新雲端業者、開發商和供應商，則面臨壓力。

AI基建股跌

CoreWeave大跌9.9%，收48.42美元，今年來跌幅擴大至32%。Hut 8大跌23%，收48.94美元，該公司第3季營業虧損達2.774億美元。IREN、Core Scientific和Applied Digital分別大跌11%、10%和6.7%。

Datadog大跌14%，收188.72美元。這家監控和資安軟體業者雖繳出優於預期的財報，卻透露最大客戶減少使用量，該客戶是一家未具名AI企業。摩根士丹利分析師也質疑，該公司能否在2027年維持約30%的成長。

馬斯克旗下SpaceX和特斯拉分別大跌3.9%和3.3%。馬斯克斥資近5億美元支持共和黨候選人，市場正評估民主黨勝選對馬斯克事業的影響。川普媒體科技集團大跌25%，收4.49美元。

標普500指數11大類股有九類上漲，多數漲幅達2%以上，非必需消費類股大漲4.3%，金融股也領漲。能源類股則隨油價大跌4.8%，為2025年4月以來最差單日表現。

油價下跌帶動市場期待通膨壓力減輕、年末假期消費增加。居家修繕零售商Lowe's 大漲7.5%，收229.38美元；SPDR住宅建商ETF大漲5.4%，收107.52美元。

民主黨奪得國會兩院多數後，投資人預期川普和民主黨在多數議題上將相互牽制，降低新增監管措施過關的機會。U.S. Bank Wealth Management首席股票策略師桑德文（Terry Sandven）說，選舉結果明朗，讓市場少了一項變數，而政治僵局往往有利股價。

不過，AI產業仍可能面臨更嚴格檢視。富國銀行投資研究所的克朗克（Darrell Cronk）指出，國會民主黨人可能以舉債上限協商為籌碼，挑戰資料中心支出可全額立即列支的稅務優惠；民主黨籍州長則可能提高稅負、收緊許可和增加開發限制。

花旗研究美股策略主管克羅納特（Scott Chronert）說，若資料中心建設延後或步調改變，很多供應商的基本面也會跟著改變。超大規模資料中心業者和新雲端業者已大量舉債，建設若受阻，可能影響AI獲利前景，增加還款壓力。

但部分策略師認為，限制不等於停建。Jefferies指出，民調最受歡迎的做法，接近賓州州長夏皮洛的立場：允許興建資料中心，但須和社區溝通，並控制價格。民主黨籍州長可能採取類似條件，逐步減輕反對聲浪。

Siebert Financial投資長馬雷克（Mark Malek）也說，州長競選時可能反對資料中心，上任後卻須考量就業、薪資和房產稅收入，「暫停或提出一串條件，往往是談判的開始，而不是計畫的終點」。

隆奧投資管理總體經濟主管伊爾波（Florian Ielpo）則認為，從整體股市來看，政治僵局可降低再度大幅擴張財政的可能性，公債殖利率下滑最終也可能支撐股價。不過，巴克萊的Alex Altmann提醒，選舉並未解決AI投資能否回本，以及建設籌資成本等市場核心疑問。

油價大跌

油價方面，紐約原油期貨大跌7.97美元，收每桶88.12美元，跌幅8.3%，連三個交易日累計跌幅為近五年最大。布蘭特原油期貨也大跌約10%，跌破每桶100美元。

交易員押注，川普和副總統范斯對伊朗戰爭不受歡迎的談話，可能預告美軍撤離中東，讓戰事更快落幕。油價下跌也帶動美國公債上漲，市場另預期民主黨將限制川普擴大財政赤字的空間。

美國2年公債殖利率下降3.3個基點，報4.579%；10年期下降6個基點，報4.891%；30年期下降4.3個基點，報5.280%。美元對主要貨幣走弱，黃金期貨大漲133.20美元，收每英兩4,061.10美元，漲幅3.4%。

其他企業消息方面，國防股走低，市場擔心川普提出的1.5兆美元國防預算，在民主黨掌握的國會將更難過關。RTX下跌2.6%，洛克希德馬丁大跌6.9%，諾斯洛普格魯曼也下跌。

太陽能和清潔能源股上漲，投資人押注民主黨勝選有助維持聯邦政府支持，景順太陽能ETF大漲近6%。Bloom Energy則大跌6.4%。

Uber大漲4.9%，收69.87美元，外送事業快速成長，帶動上季獲利優於預期。該公司也透露，高油價曾影響印度和巴西等市場的服務供給。

麥當勞大漲6.5%，收280.22美元。上季美國同店銷售下滑0.2%，但強勁海外需求帶動整體獲利成長，投資人也期待新的成長策略。工業用品經銷商W.W. Grainger營收成長強勁，並調高全年成長預測，股價大漲6.5%，收1,489.39美元。

Block大漲15%，第3季獲利優於預期，並上修全年展望。諾和諾德大漲5%，受惠於Wegovy減重藥丸銷售優於預期，調高全年獲利展望。

CVS Health大跌13%，投資人仍關注聯邦計畫調整的影響。Amdocs因和T-Mobile的爭端升高、影響營收展望，股價大跌30%。