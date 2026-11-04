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紐時Q3新增42萬數位訂閱用戶 非新聞類產品立大功

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
受惠於大力拓展遊戲和烹飪等非新聞類產品，紐時公司第3季營收與盈餘均優於預期，當季新增42萬個訂閱用戶。 美聯社
受惠於大力拓展遊戲和烹飪等非新聞類產品，紐時公司第3季營收與盈餘均優於預期，當季新增42萬個訂閱用戶。 美聯社

紐約時報公司（New York Times Co.）公布的第3季銷售和盈餘均優於華爾街預期，主要受惠於大力拓展遊戲和烹飪等非新聞類產品。

紐約時報4日表示，上季不計部分項目後的每股盈餘為68美分，高於分析師預期的64美分；營收總計為7.685億美元，與預期的7.68億美元大致相符。

在許多出版業者正苦苦掙扎於流量大幅下滑的時代，紐約時報憑藉新聞、烹飪食譜、購物推薦和遊戲等豐富的內容，持續吸引新的付費用戶。該公司還拓展了非傳統新聞產品，包括播客和短影音。

紐約時報在第3季新增了42萬個訂閱用戶，高於上一季的28萬戶。目前，該公司擁有1,380萬訂閱用戶，高於先前預期的1,360萬戶。

紐約時報在8月公布第2季財報時，因為營運成本持續上升而引起華爾街疑慮，該公司將支出成長10%歸因於薪資支出增加以及新產品的開發，包括對影音新聞的投資。

目前，紐約時報正向法院提告微軟和OpenAI等多家公司，指控這些科技公司在開發人工智慧（AI）產品時使用其內容，同時也面臨美國總統川普提起的誹謗訴訟。

紐時 數位 華爾街

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