Meta發歐元債 認購火熱

儘管市場對科技企業大舉投資人工智慧（AI）的疑慮日增，臉書母公司Meta仍積極發債籌資，繼3日發行150億美元債券，4日又首度進軍歐元債市，兩次發債均吸引強勁認購需求。

Meta透過發行五批美元債券，籌資150億美元，其中2031年及2033年到期的債券各32.5億美元，票面利率分別為5.85%和6.25%。知情人士透露，認購訂單高達580億美元，為發行規模的3.9倍，大致符合今年美國科技業大型美元債發行案的平均最高認購倍數。

不過，融資成本也隨之攀升。Meta本次發行最長天期、2056年到期的債券，殖利率較美債高出2.2個百分點，利差比今年4月發行的類似債券，擴大近0.9個百分點。

Meta也發行六批歐元債券，期限介於4至38年，尋求籌資最多90億歐元，吸引高達530億歐元（597億美元）的認購訂單。

彭博指出，大型科技公司債券相較其他投資等級債券的殖利率溢價，已攀至2003年來高點，多家科技巨擘的債券違約保險成本也接近歷史高點。

Meta本次發債也顯示，超大規模雲端服務業者正以更高融資成本吸引審慎的投資人。