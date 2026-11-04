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美三大電信巨頭當心！SpaceX與高通簽協議 攜手部署地面5G基地台
全球首富馬斯克旗下SpaceX與晶片大廠高通（Qualcomm）簽署多年期協議，將為星鏈行動通訊（Starlink Mobile）規劃中的全美地面5G網路提供無線電設備、基頻單元及軟體，協助SpaceX挑戰Verizon、AT&T及T-Mobile等美國傳統大型電信。
高通4日表示，相關設備將從2027年起，陸續部署於全美數萬個大型行動通訊基地台站點。高通雖未透露這項協議的財務條款，但表示：「這是我們迄今規模最大的5G交易。」
高通執行副總裁馬拉迪（Durga Malladi）聲明說，這項交易「未來幾年也有機會為原生AI的6G網路奠定基礎」。
星鏈是SpaceX業務的重要支柱，第3季貢獻該公司36%的營收及85%的營業利益。不過，星鏈的手機直連衛星服務仍有侷限，在高樓林立的都市地區可能出現訊號死角，難以提供媲美傳統電信業者的完整通訊服務。
高通的無線電技術旨在改善網路覆蓋範圍、容量及頻譜效率，也就是在特定頻譜資源下能傳輸的數據量。先進波束成形技術（beamforming）則能將無線訊號集中傳送至使用者，協助SpaceX更有效運用取得使用權的無線電頻譜。
高通以智慧手機晶片聞名，這筆交易將有助於擴大該公司在電信基礎設施市場的版圖，透過供應基地台設備所使用的晶片，與邁威爾（Marvell）、博通（Broadcom）及英特爾競爭。
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