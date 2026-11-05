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美期中選舉變天／加密幣幣、銀行業承壓

經濟日報／ 編譯季晶晶湯淑君／綜合外電

民主黨在這次期中選舉掀起「藍色浪潮」，對再生能源產業算是利多，但對加密貨幣、金融等產業恐怕較偏利空，相關企業股價在美股4日早盤也已開始反映。

能源產業：相較於代表產油重鎮州的共和黨人士，民主黨對擴展生質燃料的態度較友善。投資人押注民主黨能制衡川普的反太陽能政策，資金轉進太陽能、電池等潔淨能源產業。生質燃料政策也有望轉向，農業團體寄望民主黨擴大使用以玉米和黃豆製成的生質燃料，混入汽油和柴油，如此將助長這些作物需求。

加密貨幣與銀行業：民主黨大贏，可能放大檢視加密貨幣產業與川普政府密切的關係，業界支持的監管鬆綁法案也可能更難過關。

同時，川普2.0政府上任以來，反托辣斯執法立場較寬鬆，讓各行各業放膽尋求併購，預料在期中選舉後，這些企業可能更卯足全力火速推動併購計畫，趕在川普任期屆滿前完成，因為唯有行政部門握有推翻這類交易的職權。

馬斯克旗下事業：民主黨預料將利用調查與傳票權，追查川普家族的加密貨幣交易、企業捐款及政府合約疑雲。共和黨金主馬斯克旗下企業也面臨監管升高風險。特斯拉和SpaceX的股價已先行反映此風險，4日早盤美股大盤走高，但這兩家公司股價卻大跌約5%。

醫療保健：政策專家預期，民主黨勝選後，可望極力爭取恢復今年1月到期的「可負擔健保法」（ACA，俗稱「歐記健保」）補貼措施。聯邦不提供補助後，歐記健保成本劇增，導致數百萬名美國人退保，市場一團亂。但民主黨即使掌控國會，可能也難改變現行政策，除非也能控制白宮。政策專家認為，民主黨主導國會後，首要之務將聚焦於強化ACA，而不是建立全國性健保選項，主要是所費不貲。

銀行業 柴油 民主黨

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