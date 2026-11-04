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谷歌投資大馬150億美元 安華：助躍升東南亞數位強國

中央社／ 吉隆坡4日專電

谷歌（Google）將於2027年至2028年間，在馬來西亞投資150億美元，發展數位基礎建設。大馬首相安華今天表示，外國投資對經濟成長至關重要，大馬具備穩健的投資環境、人才與雄心，有潛力成為東南亞的數位強國。

這項最新投資延續Google在馬來西亞超過15年的布局，並擴大其2024年宣布的數位基礎建設投資。

綜合新海峽時報（New Straits Times）、東方日報等媒體報導，Google投資範圍包括在工業區建設資料中心園區，並擴增潔淨能源供應能力、強化當地用水安全。

這項投資今天在安華見證下宣布。安華表示，這些投資不僅能打造先進的數位基礎建設，也能鞏固大馬在全球人工智慧發展中的地位。

他認為，外國直接投資對大馬經濟發展非常重要，既能帶動經濟成長、建設先進基礎設施，也有助提升國際市場對大馬的信心。

安華指出，Google已與超過80家本地企業合作，涉及土木工程、電力系統、高規格網路基礎設施及物流領域。

安華表示，大馬將確保外資投資與國家長遠發展方向保持一致，打造具韌性及全球競爭力的本地產業，提升人力資本，並以負責任的方式管理能源與天然資源。

谷歌 東南亞 數位

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