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歐洲物價增溫 市場預期高機率升息

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

歐元區10月通膨率上升至三年來高點，比歐洲央行（ECB）目標高出一倍，提高ECB下月再度升息的可能性；歐元區10月景氣擴張速度也大幅放緩，不僅需求接近停滯，成本上漲也打壓企業信心至五個月低點。

歐盟統計局4日表示，歐元區10月消費者物價指數（CPI）年比攀增4%，增幅達到2023年9月來最高，比ECB的2%目標高出一倍；剔除食品和能源價格的核心CPI則年增2.5%，與9月持平。雖然ECB上月維持利率按兵不動，但官員已暗示，若物價前景沒有改善，已準備好進行伊朗戰爭爆發以來的第三次升息。

歐元區通膨至今主要仍侷限在能源方面，但ECB希望防止這個衝擊擴大到薪資和企業售價上。關鍵問題在於歐元區內的21個經濟體能忍受多少緊縮。儘管法國面臨政治和財政上的困境，歐元區第3季經濟成長仍優於預期。

標普全球同日調查則指出，歐元區10月綜合採購經紀人指數（PMI）的終值，從9月的53.1下滑至51.7，降至四個月來最低，並低於初估值的51.9。標普全球首席景氣經濟學家威廉森表示，「歐元區第4季初的經濟成長率為0.3%，雖然不令人振奮但仍可觀」。

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