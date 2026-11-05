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玉山ESG績優 奪永續環境獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控榮獲「2026 SGS ESG Awards-環境永續獎」，由SGS亞太區管理與保證事業群負責人Shashibhushan Jogani（左）頒發獎座，玉山銀行資深協理宋念謙（右）代表受獎。玉山金控／提供
玉山金控榮獲「2026 SGS ESG Awards-環境永續獎」，由SGS亞太區管理與保證事業群負責人Shashibhushan Jogani（左）頒發獎座，玉山銀行資深協理宋念謙（右）代表受獎。玉山金控／提供

SGS台灣檢驗科技於3日舉辦「2026 SGS ESG Awards」頒獎典禮。玉山金控（2884）以環境永續低碳營運的卓越績效，在眾多企業中脫穎而出，成為本次唯一榮獲ESG Awards的金控，展現玉山深耕永續、穩健前行的深厚實力。

SGS年度頒獎典禮為台灣產官學界高度關注的年度盛事，本次獎項設置涵蓋「永續環境」、「永續治理」與「永續社會」三大核心領域。玉山金控此次榮獲具指標性的「永續環境獎」，不僅是對玉山長期落實綠色營運的高度肯定，更證明在面對全球氣候變遷挑戰時，玉山以實際行動引領台灣金融業邁向低碳轉型的堅定承諾。

玉山金控長期致力於建立低碳營運環境，將自有大樓全面打造為綠建築並建置太陽能板，也積極提升再生能源使用比例。此外，玉山更全面導入各項ISO國際認證，作為檢視與優化成效的重要方針，也陸續通過ISO 14001（環境管理認證）、ISO 50001（能源管理認證）、ISO 46001（水資源管理認證）、ISO 14046（水足跡盤查）、ISO 14064（碳盤查）以及 ISO 20400（永續採購）等多項國際認證。透過一系列嚴謹的標準及SGS台灣檢驗科技的專業查驗，玉山精準掌握各項減碳與永續成效，持續深化永續發展的每一個環節。

玉山堅信「一個好的ESG策略，就是好的企業發展策略」。透過自身低碳營運的實踐，擴展綠色金融與責任投資範疇，串聯產業鏈上下游共同轉型，陪伴各界夥伴穩步前行。未來，玉山將持續接軌國際永續標準與前沿趨勢，將氣候挑戰化為永續發展的新契機，與所有利害關係人並肩同行，呼應台灣2050淨零排放願景，建構兼具經濟繁榮與世代共好的長遠正向價值。

玉山 永續 低碳

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