歐元區10月通膨率4%創3年新高 預料歐央行下月將升息

官方數據今天顯示，中東戰爭推升能源成本，帶動歐元區10月通貨膨脹率攀升至4.0%，創3年新高。分析師預期歐洲中央銀行（ECB）12月將再度升息。

法新社報導，21國組成的歐元區10月通膨年增率從9月的3.8%進一步升高，遠高於歐洲央行設定的2%目標。

10月數據符合彭博（Bloomberg News）訪調經濟學家的預測。

分析師在數據公布後表示，預期歐洲央行今年內將再度升息。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家艾倫－雷諾茲（Jack Allen-Reynolds）表示：「對通膨居高不下的擔憂，看來將促使歐洲央行12月再度升息，但我們猜那會是本輪緊縮循環的終點。」

歐洲央行上週維持基準利率不變，但未排除12月再度升息的可能性。

歐元區通膨率上次高於4.0%是在2023年9月，當時為4.3%。

歐盟統計局（Eurostat）表示，10月能源價格通膨率從9月的18.9%攀升至20.8%。

此外，食品與飲料價格通膨率從9月的1.3%升至10月的1.6%。

排除價格波動較大的能源與食品後，上月核心通膨率維持在2.5%。