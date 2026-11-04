日本無印良品爆個資外洩 109萬筆信用卡資料恐遭存取

日本「無印良品」（MUJI）爆發個資外洩疑慮，營運公司良品計畫今天宣布，約109萬筆信用卡會員資料可能遭到外部人士非法存取，其中包含完整信用卡號，且約34萬5000張信用卡目前仍有效。

朝日電視台報導，無印良品10月30日公布，最多可能有2726萬筆顧客資料外洩，涉及的資訊包括電子郵件地址、出生年月日及性別，不包含信用卡資訊、姓名及住址。

不過，良品計畫今天公布最新調查結果，發現可能遭到外部存取的資料範圍進一步擴大，包括約109萬筆「MUJI Card」信用卡會員資訊，涉及完整信用卡號、會員ID及出生年月日。

MUJI Card是由日本信用卡公司Credit Saison發行的信用卡，此次受影響的資料涉及2021年7月以前申辦的會員，其中約34萬5000張信用卡目前仍有效，其餘則已失效或解約。良品計畫表示，可能遭到存取的資料不包含持卡人姓名、信用卡有效期限及安全碼（CVV）。

良品計畫說明，2021年7月以前，公司為了向MUJICard會員提供專屬優惠，曾蒐集信用卡卡號等資訊，這些資料至今仍保留在系統內。發卡公司Credit Saison目前已加強監控信用卡是否遭到盜刷，持卡人也可以視需要申請補發信用卡。

另一方面，原先公布最多約2726萬筆可能受影響的顧客資料，經調查發現，除了MUJI App使用者，也包含未使用App、僅註冊無印良品網路商店的會員。

受影響的資料項目除了電子郵件地址、出生年月日及性別，也新增會員ID。其中約52萬筆資料還包含姓名、住址及電話號碼。

此外，約120筆曾在MUJI App或無印良品網路商店登錄信用卡資訊的使用者資料，也可能遭到外部存取，涉及信用卡號前6碼、末2碼及持卡人姓名。

良品計畫表示，將陸續透過電子郵件或郵寄方式通知受影響的顧客，並呼籲持卡人確認信用卡消費明細，若發現不明請款或非本人消費紀錄，應向發卡公司查詢。

公司強調，截至目前為止，尚未確認相關資料流入暗網等管道，也未發現個資遭到濫用所造成的實際損害。MUJI App及無印良品網路商店目前均正常營運，公司將持續調查事件原因及影響範圍。