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全力防駭！日本新網銀不發提款卡 全面改用手機掃碼
日本企業接連遭到網攻之際，一家明年將開設的新網路銀行，將不發行提款卡，改為透過銀行的手機App，來驗證客戶身分，以提高資安防護。
日媒報導，三菱日聯Emut銀行預計將在明年第1季開啟服務，將是首家日本首家捨棄提款卡的主要金融機構相關銀行。
客戶將改為透過用手機App掃描QR碼，才從提款機提領現金。這代表用戶將必須要能夠解鎖手機和登入App，並且也知道帳戶驗證碼，才能夠提款，將比提款卡只需要密碼多好幾道防護。
App也將是客戶唯一能管理其存款的方式。用戶將無法從電腦或其他裝置登入銀行網站，也為資料外流多加一道防線。
資安近期已成為日本的一項重大議題。隨著人工智慧（AI）進步，日本企業已迅速成為網路攻擊的目標，竊取個資的釣魚詐騙也激增。
廢除提款卡將改變消費者數十年來主要使用的提款方式。日本第一家採用提款卡的銀行，普遍認為是1969年的住友銀行（現三井住友銀行）。
三菱日聯是日本最大金融機構，該公司旗下網銀的這項創舉，可能刺激其他同業跟進。
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