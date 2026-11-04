馬來西亞推綠電能源轉型 太陽能融入生活產業

馬來西亞推動能源轉型，從住宅屋頂太陽能板，到企業儲能、綠色建築與工業區節能設施，潔淨能源應用逐步融入生活與產業。太陽能相關業者表示，光電技術持續進步，搭配電池儲能可協助用戶自行發電、調整用電方式，「只要有陽光，就能為自己提供潔淨能源」。

從屋頂發電到建築與工業節能，相關技術與設備也出現在今天於吉隆坡登場的亞洲潔淨能源轉型峰會暨展覽（CETA）。現場展示太陽能板、清潔面板的機器人、綠色建築規劃、節能設施及能源管理系統，呈現能源轉型在不同場域的應用。

馬來西亞以國家能源轉型路線圖（NETR）推動能源轉型，涵蓋再生能源、能源效率等領域。隨著人工智慧（AI）、數據中心及半導體等產業發展，如何兼顧電力供應、用電成本與減碳，成為政府及業界關注的課題。

在擴大太陽能應用方面，馬來西亞今年1月1日起實施太陽能加速轉型行動計畫（Solar ATAP），接續去年6月底結束的淨能源計量計畫（NEM），讓馬來半島符合資格的國家能源公司（TNB）住宅及非住宅用戶安裝太陽能光電系統發電自用，並依適用機制將剩餘電力輸送至電網，抵扣部分電費。

Solarvest太陽能公司營業經理劉嘉良（Cassimir LauKar Leong）接受中央社記者訪問表示，全球化石燃料價格上漲及電力供應等問題，使得用電成本增加。馬來西亞透過國家能源轉型路線圖推動能源轉型，業者也努力發展更多再生能源。

他指出，隨著用電成本增加，當地推動再生能源的重點，多半聚焦於太陽能光電及電池儲能系統。

劉嘉良說，2025年7月，大馬電價結構調整後，企業更加重視因最高用電需求而產生的電費。透過電池儲能系統，在用電需求較高時供電，可減少企業在用電高峰時對電力公司供電的需求。

談到太陽能應用，他認為，太陽能光電將成為未來趨勢，技術也會持續進步。5到10年前，每片太陽能光電板的峰值功率約為400至500瓦，如今約為600至700瓦，未來隨著技術發展，功率可能進一步提高。

劉嘉良表示，隨著更多製造商投入生產光電板，成本可望降低，未來隨需求增加及供需比例變化，光電產品價格將下降，吸引更多人使用太陽能光電。

他說，太陽能光電是一種潔淨能源，不需要其他外部能源，只需利用陽光，就能為自己發電。

綠色建築與能源業者表示，潔淨能源及節能應用已成為產業發展趨勢，從太陽能發電、建築節能設施到電力使用管理，都是目前業界關注的方向。

負責大型工業開發的業者也指出，工業區開發除了規劃廠房與基礎建設，也須重視節能減碳設施，將能源使用納入整體規劃，配合馬來西亞政府推動能源轉型的方向。