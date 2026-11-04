逼近6萬點大關！美期中選舉民主黨占上風衝擊AI股 日經一度暴跌逾3千點

日本東京股市今天大幅震盪，日經平均指數盤中一度暴跌超過3000點，逼近6萬點大關，終場跌幅收斂，下跌893.23點，收在62188.63點。美國期中選舉傳出民主黨選情占優勢，由於民主黨傾向加強人工智慧（AI）相關監管，引發投資人擔憂，半導體等AI概念股成為主要賣壓來源。

日本經濟新聞報導，美國期中選舉今天陸續開票，民主黨在參眾兩院選情占上風。由於美國電價持續上漲，外界認為民主黨可能加強限制資料中心興建，市場擔心這將影響AI產業未來發展，海外投資人因此紛紛拋售相關股票，拖累日本股市。

其中，日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）股價重挫，盤中一度跌破1萬日圓，為4月13日以來首見。鎧俠上週末公布財報後，因業績展望不如市場預期，股價在公布財報後的首個交易日，也就是2日已下跌超過15%，今天再度面臨賣壓。

不過，松井證券首席市場分析師窪田朋一郎指出，儘管鎧俠股價大跌，仍有不少投資人選擇買進，顯示部分投資人相信半導體需求仍將持續成長，不認為景氣即將進入低谷。

除了AI相關股票，美國蘋果公司（Apple）股價走弱，也影響日本電子零組件類股表現。

蘋果預估，今年10月至12月的營收成長將較前一季放緩，毛利率也可能連續兩季下滑。加上記憶體價格上漲，以及產品漲價可能影響銷量，蘋果股價3日下跌近2%，連帶使日本村田製作所、TDK及太陽誘電等電子零組件廠今天遭到賣出。

不過，市場對AI產業前景並非全然悲觀。東海東京情報研究所市場分析師池本卓麻指出，從國家安全保障角度來看，美國不可能停止AI開發，因此即使未來加強資料中心監管，也不代表AI產業成長將就此停滯。

分析認為，這波股市下跌有相當程度受到短線資金賣出影響，加上日本部分AI相關企業財報仍優於預期，對看好產業長期發展的投資人而言，股價回落也可能帶來買進機會。不過，在美國選舉結果及AI監管政策走向更加明朗前，市場短期內恐怕仍將持續震盪。