民主黨橫掃期中選舉 美股期指下挫、AI概念股承壓

美國2026年期中選舉今登場，隨市場根據計票認定民主黨一舉拿下國會參眾兩院並在關鍵州長選戰告捷，引發市場對人工智慧（AI）政策轉向的憂慮，美股3大期指全面走低。

財經新聞網CNBC報導，標普500指數期貨下跌0.34%，那斯達克100指數期貨下跌0.46%；道瓊工業指數期貨下跌0.15%。不過各主要指數期貨跌幅已較盤中低點拉回。

根據美聯社等多家主流媒體預測，民主黨可望壓倒性拿下國會參眾兩院。此外，美聯社預測德州民主黨州長候選人伊諾霍薩（Gina Hinojosa）將擊敗尋求連任的共和黨現任州長艾波特（Greg Abbott）。伊諾霍薩曾承諾，將暫停在這個重要科技產業聚落興建資料中心。

部分華爾街人士認為，民主黨在參眾兩院取得明顯優勢、掀起所謂「藍色海嘯」，將對市場造成壓力，尤其是與AI基礎設施建置相關的股票。

市場投資人擔心，民主黨大勝恐意味全美各地資料中心將面臨更多限制。近幾週來，市場已因擔憂資料中心支出成長放緩，使AI概念股紛紛出現回檔。

在Robinhood平台的盤後交易，科技巨頭微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）及輝達（Nvidia）股價均下跌。資料中心業者CoreWeave在Robinhood盤後交易中下跌3.7%，馬斯克旗下的SpaceX則下跌5%。

美國綜合金融服務巨頭阿默普萊斯金融服務公司（Ameriprise Financial）首席市場策師薩里班尼]（Anthony Saglimbene）表示，隨民主黨拿下國會兩院態勢明朗，股市短期會隨之走低。