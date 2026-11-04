韓廠抗衡陸製人形機器人！LG著重「大腦」、三星聚焦「手臂」

面對大陸人形機器人快速崛起，主打運動性能與價格優勢，南韓三星電子與LG電子也採取差異化策略。其中LG聚焦於透過與全球科技企業合作，取得機器人訓練資料並建構整合解決方案；三星則主攻精密硬體與控制技術，在自有生產廠區內測試其商業化可行性。試圖在人形機器人這一未來潛在成長賽道搶佔先機。

分析認為，這場競爭正逐步升級為一場圍繞數據、平台、真實場景任務執行能力與量產能力的全面博弈。

南韓「BusinessKorea」報導，LG電子正加速儲備訓練資料，以優化支配機器人決策與動作的人工智慧大模型效能。在10月28日的業績電話會議上，LG透露，位於首爾良才研發園區的1萬平方公尺「資料工廠」將於第4季全面投入營運，該設施將專門用於採集資料，訓練機器人在真實環境中完成各類任務。

LG今年設定的機器人訓練資料累積目標為50萬小時，是最初10萬小時目標的5倍。公司計畫將真實環境採集的數據與虛擬數據結合，提升機器人對不同場景的理解與任務執行能力。

LG也在深化與龍頭AI企業輝達的合作。去年8月，輝達（NVIDIA）實體AI平台產品與技術行銷資深總監黃敏珊（Madison Huang）造訪LG資料工廠，雙方探討了潛在合作方向。 LG計劃在2027年第1季推出基於輝達Isaac GR00T機器人AI模型的雙足人形機器人。

借助輝達Omniverse、Cosmos等平台在虛擬環境中完成機器人訓練，打磨真實場景所需的各項能力。

LG同時並行推動硬體研發。今年上半年，公司在昌原工廠建造了機器人關節核心零件—執行器的試產線。 LG Innotek提供相機與感光元件技術，LG新能源輸出電池領域經驗，集團旗下各業務板塊的能力正在打通整合。

LG AI研究院也正在研發「物理AI」技術，讓機器人能夠感知周邊環境並做出對應動作。

LG電子財務長金昌泰明確了公司的轉型策略，不再局限於單一設備供應商，轉型為覆蓋核心部件、硬體、軟體平台與數據服務的綜合解決方案提供商。

另一邊，三星電子正聚焦在工業場景下的精密操控技術與機器人硬體迭代。 10月27日，在三星電子會長李在鎔就任4周年當天，他造訪了位於首爾雨面洞研發園區的機器人體驗（RX）業務發展辦公室，考察人形機器人的研發與商業化進展。

該RX業務促進辦公室於今年7月在設備體驗（DX）事業部負責人盧泰文的直接監管下成立，整合了先前分散在公司內部的機器人相關能力，統籌長期策略、技術研發與商業化落地。這也是李在鎔自該部門成立以來首次到訪。

三星的核心研發方向之一是模仿人體肌腱的「肌腱式精密控制機制」，打磨機器人手指的動作與力度控制能力，讓它可以精準抓取、操控不同尺寸、不同形狀的零部件，最終打造出能在工廠車間完成重複性作業、精準處理各類零件的工業人形機器人。

三星計畫將自有生產廠區作為機器人技術的首個試驗場，先在半導體、家電工廠的重複性或高風險工序中部署機器人，再利用現場採集的運作數據持續優化效能。 RX業務促進辦公室旗下機器人實驗室主管克里斯·豪瑟（Kris Hauser）也提出了商業化路徑：先從製造業場景中找到工業機器人的實際落地場景切入。

三星的目標，是在2030年前將全球各地的生產廠區全部改造為AI驅動的自主化工廠。在製造環境中完成可靠性與生產效率驗證後，公司將優先深耕B2B市場，之後再拓展至家用與服務機器人領域。