前輝達韓國代表俞應浚揭密企業文化 7年任職收穫多

前輝達韓國（NVIDIA Korea）代表俞應浚擁有38年IT產業資歷，見證AI產業快速發展，他接受中央社專訪時表示，在輝達7年期間學習很多，包括內部溝通文化、「任務才是你的老闆」原則，也分享與執行長黃仁勳共事的經歷，形容他充滿熱情、具備豐富技術知識。

俞應浚早期從雙龍資訊通信的工程師起步，歷經HP、Sun Microsystems、Oracle等企業，並擔任NVIDIA Korea代表共7年，在2016年至2023年擔任NVIDIA Korea代表期間，主導建構AI Factory（AI工廠），推動韓國AI產業的崛起與爆發性成長。

談到當初加入輝達工作的契機，俞應浚表示，當時AI業務還是新的領域，「雖然不知道會像現在這樣變成潮流，但我個人滿喜歡挑戰新領域的業務，只不過當時年紀稍微偏資深（50歲初），稍微有點顧慮，但去了NVIDIA之後發現，年紀根本不是問題」。

●輝達內部重視水平溝通 俞應浚笑言進總公司簡報很可怕

被問到這間公司的特別之處，俞應浚指出，輝達內部有很特別的「水平溝通文化」，層級制度並不嚴格。他舉例，一般公司會有會長、社長、副社長、專務、常務等層級，員工想要直接和會長對話幾乎不可能，不過在輝達因為是水平溝通文化，所以是可以交流對話的。

俞應浚回憶，輝達有一個「Top 5 Things」機制，是內部溝通與對話的其中一種工具，每週把正在做的事情中最重要的5件事簡短寫下來，與全體員工共享，「有時候黃仁勳也會看，我也會收到他的反饋，這就是溝通嘛，這是我覺得很棒的地方，這種企業文化」。

俞應浚表示，當初在輝達每個季度都要進總公司進行會議，韓國的部分就由他負責簡報，「當時包括黃仁勳在內，總公司的高階主管們幾十人會一起參與」。他指出，黃仁勳相當積極、有熱情，而且是擁有豐富技術知識的人，會進行很多腦力激盪，俞應浚笑說：「有時候就會很可怕」。

除了溝通機制，輝達的企業原則也讓俞應浚學習到很多，他表示，在輝達有句原則「任務才是你的老闆」。他說明：「意思就是不要光對著主管阿諛奉承，而是要專注於你的工作與任務，我的任務是把總部下達的整體戰略落實在韓國市場取得優異成果，而不是跑到亞太區主管面前請喝酒」。

俞應浚屆滿60歲退休年齡之後，直到2023年找到接班人為止，在輝達多留了1年，之後創立公司JOON AICONSULTING，從事生成式AI及AI Agent建置諮詢、企業高階主管講座，以及NVIDIA AI伺服器相關業務，為思考如何在AI時代生存的企業提供指引。

●俞應浚：AI不會取代人類 而是善用AI的人取代不使用的人

俞應浚表示，自己相較於把錢放在第一位，更看重人生價值，因此才成立了這家做個人諮詢的公司。除了提供企業指導，俞應浚也會在大學擔任客座教授，並針對一般大眾進行培訓講座，因此也會接觸到許多正在迷惘的年輕世代。

在AI發展快速的時代，俞應浚強調，AI並不是只有專家才能做的，「AI基本上就是所謂的VibeCoding（氛圍編碼），這很簡單並不困難，反而善於進行各種想像、想像良好表達出來的人，會做得更好」。

俞應浚指出，對於年輕人來說，除了必須與AI成為朋友之外，更重要的是成為專業現場的專家，「必須成為該領域的大師，不能只靠道聽塗說來的內容，而是要培養能深入鑽研的專業能力」。

俞應浚認為，「『既然AI能自動幫我把這些工作都做完，那我就休息吧』，這類人就會被善於使用AI的人給取代掉」。當AI時代來臨，他也強調，並不是AI本身去取代人類，而是善用AI的人會取代不使用AI的人。

近期也有許多對於AI發展過快或是泡沫化的憂慮，不過俞應浚分享自己的觀點，他認為，初期投資必然會很多，「經過一定時間後，對於看不到投資回報效果的疑慮，應該就會消失了」。他也提到，目前實體AI（Physical AI）發展還在非常初期階段，「實際上還有太多需要投資的東西了」。

●台韓相關產業既競爭又合作 將迎來Co-work好時代

俞應浚在38年的IT產業職涯中，見證台韓在半導體領域從競爭、走向AI產業鏈中既競爭又合作的關係。他舉例，「如果在晶片部分，台積電和三星會產生競爭；但在HBM（高頻寬記憶體）部分，台積電、SK海力士及三星實際上彼此又在進行Collaboration（合作）」。

俞應浚點出，未來在Physical AI（實體AI）領域，分工會變得更加具體，不只是半導體，在各種零組件方面，「台灣與韓國迎來了可以進行Co-work（共同合作）的好時代，未來大概10年，應該可以在相當多事務上彼此合作，搭飛機也只要大概3個小時就到了，像這樣各種合作的機會應該會變得相當多」。