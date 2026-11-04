超微估明年AI成長確保供應鏈穩定 封測台廠搭順風車

學校不讓學生用AI，學生就不能用Google搜尋？紐約時報報導，科技巨擘Google宣布，明年初將預設關閉供中小學生使用的AI工具，由校方決定是否開放。但學校若全面禁用AI，學生也將無法使用Google搜尋，引發政治人物重砲抨擊。

2026-11-04 11:08