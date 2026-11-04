路透：美國對陸出口限制令 讓SK海力士紐約建廠計畫受阻

南韓晶片製造商SK海力士計畫透過擴大在中國大陸生產，以為紐約新建記憶體工廠籌資，但所需美國設備的出口許可據報遲遲未獲批准，連帶讓公司赴美投資計畫受阻。

路透報導，SK海力士正申請美國出口許可證，為大連工廠添置設備。公司認為，提高該廠產量、發展更先進的NAND晶片製造技術，既有助於維持競爭力，也能創造收入，並支持美國建廠計畫。

報導引述2名知情人士稱，SK海力士旗下Solidigm計畫投資約450億美元，在紐約州馬西（Marcy）興建兩座NAND快閃廠，長期投資額可能達到約1,000億美元。 NAND閃存在斷電後仍能保存數據，可用於資料中心儲存。

知情人士說，談判仍在繼續，大連工廠擴張計畫能否獲批，是紐約建廠計畫的關鍵。這也凸顯川普政府面臨的政策兩難：為了吸引外資、推動晶片製造回流美國，政府願意在多大程度上放寬防止美國技術助力中共軍方的限制。

美國國會設立的跨黨派機構美中經濟與安全評估委員會委員米勒（Leland Miller）說：「歸根結底，如果沒有白宮開綠燈，這些計劃都無法推進。」

自8月底以來，Solidigm高層已與美國商務部官員會面近10次。8月底的1次會議上，Solidigm聯合執行長Richard Chin及其他高階主管，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和次長凱斯勒（Jeffrey Kessler）會面。

知情人士稱，2名官員當時似乎對潛在投資和在美國興建NAND工廠抱持期待，也有意尋求解決方案。此後，該公司與美國商務部持續調整申請內容，已擬出多個版本的許可申請。

不過，凱斯勒在上周的會議上仍堅持，美國不希望允許更多美國晶片製造設備輸往中國大陸，以用於技術升級或擴大產能。美國商務部目前尚未正式駁回向大連工廠現有閒置無塵室出口設備的許可申請。

雙方也正在就另份2027年度許可證進行談判，涉及維持大連工廠運作所需的設備。

Solidigm上周發表聲明說：「作為在美國創立、總部設在美國的公司，Solidigm定期評估戰略選項，以更好地服務客戶，提升長期競爭力。公司目前正探索在全球潛在地點興建NAND閃存晶圓廠的選項，尚未就任何具體行動方案作出決定。」

Solidigm此次仍沿用上周的聲明。SK海力士未立即回應在非辦公時間發出的置評請求。

知情人士說，公司代表也與美國財政部官員會面。 SK海力士若要為中國工廠購買設備，還須獲得美國財政部對外投資限制的豁免。美國財政部回應說，將先觀察商務部如何處理。

SK海力士在10月23日的聲明中說，Solidigm此前曾考慮首次公開售股（IPO），以協助籌資建設美國生產設施，滿足不斷增長的存儲需求，但鑑於近期市場狀況和股價走勢，已暫停評估上市選項。

SK海力士在2020年同意以90億美元收購英特爾位於遼寧大連的NAND工廠，隨後接手該廠及固態硬碟業務。此後不久，美國實施廣泛出口管制，限制向認定為大陸先進晶片工廠的設施出口美國晶片製造設備。

美國最初給予在大陸外資晶片工廠相關豁免，但美國商務部去年撤銷了允許這些工廠接收美國設備的授權，並改為發放年度許可證，允許供應商在規定數量內向這些工廠出口特定設備和技術。

美國商務部在2025年8月的聲明中明確指出，無意為大陸晶圓廠的技術升級或產能擴充發放許可證。

SK海力士則主張，向大連工廠的閒置空間添置設備不屬於擴大產能，因為相關潔淨室早在2023年就已建成。路透上月報導，公司也希望在大連生產更先進的NAND產品。