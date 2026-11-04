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下單之後癡癡等！輝達RTX晶片缺貨 陸企未來4個月到貨恐僅訂單量1%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國大陸客戶訂購700億美元輝達RTX晶片，但未來四個月可能僅到貨1%。擷自Nvidia官網
中國大陸客戶訂購700億美元輝達RTX晶片，但未來四個月可能僅到貨1%。擷自Nvidia官網

中國AI業者砸重金搶購輝達（Nvidia）晶片，未來四個月卻可能只拿到訂購量約1%的貨，凸顯中國算力短缺，追趕美國AI龍頭也將更加困難。

知情人士透露，阿里巴巴、騰訊、字節跳動及其他中國大陸AI和雲端運算公司，總共向輝達訂購了大約600萬顆RTX Pro 5500晶片，每顆晶片售價超過1.1萬美元，訂單總值約700億美元。但預計未來四個月只能收到數萬顆。

RTX Pro 5500效能未達美國出口管制門檻，卻是中國市場能取得的頂尖AI晶片之一。中國本土廠商雖有進展，但技術與量產能力落後美國同業。

由於輝達產能吃緊，該公司優先供應效能更強、利潤更高的晶片。隨著輝達與代工夥伴台積電（TSMC）把更多產能轉向Rubin等新產品，RTX Pro 5500供應料持續受限。

目前確認的交貨安排，僅今年底前數千顆和明年2月前後數萬顆。根據一家主要買家的內部估算，中國大型雲端業者至2027年底可能合計收到約70萬顆，實際數量仍視輝達產能變動。

輝達拒絕評論交貨數字，表示美國出口管制與中國進口限制持續約束美企。

晶片 輝達 缺貨

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