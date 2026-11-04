降低對陸依賴！彭博：歐盟擬調整單一市場規則

歐洲聯盟擬對規模達18兆歐元的單一市場規則作出針對性調整，幫助歐洲企業實現供應鏈多元化，減少對中國大陸等國家的依賴。這些限制可能採取進口配額或關稅的形式，最快於2027年第1季公布。

歐委會希望藉由近期限制大陸混合動力車進口的做法。先前歐盟與北京達成協議，將大陸混合動力車的年度進口量上限設為35萬輛。這一上限被認為足夠高，有助於避免引發北京報復。

彭博引述知情人士報導，歐盟委員會將修改機動車型式認證和外國補貼相關法規，以更有效地應對部分進口產品帶來的經濟安全風險，同時對理念相近國家的供應商和企業減低監管障礙。

歐委會也擬修改強迫勞動相關法規和《商業機密指令》，便利歐洲企業在歐盟內部市場實現供應鏈多元化，並提高風險較高的供應商進入該市場的門檻。

知情人士稱，這些調整旨在管理經濟安全風險、堵塞監管漏洞，以更好地保護歐盟單一市場，並將納入歐盟計畫在12月中旬前宣布的一攬子措施。歐盟去年對陸貿易逆差達3,600億歐元，預計將持續擴大。

另外，這套措施還包括1項引導企業轉向其他供應來源的多元化工具，歐盟將識別商品和服務領域的關鍵依賴、評估相關風險，再提出透過現有或新措施來應對風險的方案。

同時，歐盟也計劃推出新工具，透過限制特定商品和服務進入單一市場，更迅速地應對強硬貿易行動。這項工具的適用範圍將比現有手段更廣，運用也更有彈性。

知情人士也說，一攬子措施將提出團結互助機制，列明當第三國對1個或多個歐盟成員國採取不利經濟措施時，歐盟可採取的因應選項。

彭博先前報導，歐盟同時計畫動用保障措施，減少從中國大陸進口化學、家具和機械等產業的產品。保障措施允許歐盟在某一產業產品進口激增時，對相關產品實施限制。

歐盟貿易專員塞夫科維奇（Maros Sefcovic）計劃明年初與大陸官員評估進展，並討論下一步行動。