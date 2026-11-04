Google新政策被轟「勒索」！全面禁用AI的學校 學生不能用Google搜尋

學校不讓學生用AI，學生就不能用Google搜尋？紐約時報報導，科技巨擘Google宣布，明年初將預設關閉供中小學生使用的AI工具，由校方決定是否開放。但學校若全面禁用AI，學生也將無法使用Google搜尋，引發政治人物重砲抨擊。

Google教育副總裁菲利普斯（Chris Phillips）表示，搜尋與AI已深度整合，若學校禁用AI，學生將無法使用Google搜尋功能，畫面會顯示校方未開放的訊息。

Google教育軟體與Chromebook筆電廣泛用於美國校園，這項政策因此備受關注。美國參議員桑德斯（Bernie Sanders）批評這是勒索。前聯邦貿易委員會主席麗娜汗（Lina Khan）也指控，Google利用搜尋壟斷地位，迫使學校採用AI。

CNBC報導，Google隨後回應，新政策是回應教育工作者與家長的要求，讓他們更能掌控孩子如何使用AI。Gemini聊天機器人、Gemini Notebook與搜尋都預設關閉，校方可自行決定開啟哪些服務。

但Google未明確回應，校方能否在拒絕AI的情況下，單獨保留搜尋功能。

Google另表示，將更新校園搜尋，讓AI模式與AI摘要透過引導式學習，逐步帶學生解題，減少學生直接取得作業答案的情況。