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訂位系統資安事件 新航4.6萬筆訂位紀錄恐受波及

中央社／ 新加坡3日綜合外電報導

新加坡航空今天表示，由於訂位系統業者發生網路安全事件，約4.6萬筆訂位紀錄恐受波及；國泰航空、日本航空等多家亞洲航空公司日前也相繼通報顧客個資外洩。

路透社報導，這一連串事件起因於全球最大航空訂位系統業者亞瑪迪斯（Amadeus）系統出現漏洞；新加坡航空（Singapore Airlines）指出，這導致顧客姓名、訂位代號、旅遊行程及訂位艙等資訊外流。

新航表示，其中約620筆訂位紀錄的電子郵件、電話號碼、旅行證件資料及KrisFlyer會員號碼等資料，也可能遭人存取。

新航並指出，亞瑪迪斯已證實銀行帳戶和信用卡資料並未外洩，訂位內容也未遭竄改，新航本身的資訊系統也沒有遭到入侵。

為防萬一，新航已主動聯繫近期有行程安排且受影響的旅客，並協助更改訂位代號。

亞瑪迪斯表示，已察覺一處影響旅遊訂位顯示環境的漏洞，但未說明究竟有多少顧客的資料受到影響。

新航是繼國泰航空（Cathay Pacific Airways）、日本航空（Japan Airlines）、韓國韓亞航空（Asiana Airlines）等業者之後，最新一家通報顧客資料在這起事件中外洩的業者。

國泰與日航日前分別通報，受影響的資料涉及5.3萬筆訂位與9.2萬名顧客；馬來西亞航空（Malaysia Airlines）也表示，部分顧客資料可能受到影響。

新航 資安 新加坡航空

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