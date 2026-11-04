一張20多元的集血墊 搶救產婦性命…量產靠台灣機器

紐約時報報導，一片台幣僅20多元的集血墊，搭配快速急救，就能挽救產後大出血的母親。奈及利亞正推廣這套做法，當地業者量產集血墊所需的專用機器，則須從台灣進口。

這款集血墊是一張末端附有刻度袋的薄塑膠布，墊在產婦身下，專門用來監測產後出血。血量一達300毫升警戒線，醫護人員就能及早發現異常大出血，避免像過去只靠目測，低估失血量而延誤搶救。

發現出血過多後，醫護人員立即分工，同步按摩子宮、施打催產素與協助凝血的傳明酸，並輸液補充血容量。

過去這些處置逐項進行，每做一步還要等候觀察。研究發現，改為迅速同步處置，搭配集血墊，可讓院內產後大出血死亡減少約三分之二。

奈及利原本使用印度進口的集血墊，每片約3美元、折合台幣近100元，對當地醫療體系仍是一筆不小的負擔。

當地塑膠製造商Systs Engineering因此投入生產。蓋茲基金會提供60萬美元補助，協助添購設備。

業者原同意以每片0.7美元供應國家醫療體系，但伊朗戰事推高原料成本，目前漲至0.8美元，並已開始出口鄰國。

業者原本同意以每片0.7美元供應國家醫療體系，但伊朗戰事推高原料成本，目前漲至0.8美元，並已開始出口鄰國。

全球每年至少有七萬名女性死於產後大出血。奈及利亞有60%產婦在家生產，研究團隊也正為此測試另一套吸水墊與藥物組合。產婦出血如果浸滿墊子、擴及四角，就代表她必須送醫；搭配促進子宮收縮的藥物，則可協助暫時止血，爭取時間。