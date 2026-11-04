特斯拉遭控誤導韓國消費者 多數車款無法合法使用FSD

消費者倡議團體指控，特斯拉在韓國向數萬消費者推銷「全自動輔助駕駛」軟體，卻明知這項功能在當地多數車款上無法合法使用，涉嫌誤導消費者。他們計劃明天向消費者保護機構提出申訴。

路透社報導，特斯拉（Tesla）多年來一直向韓國潛在買家推銷「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving，FSD）軟體，通常一次收取904.3萬韓元（約新台幣22萬元）。

特斯拉韓國分公司負責人徐永德（Seo Young-deuk）上個月在國會作證時表示，韓國約20%的特斯拉車輛可以使用FSD，這些車輛均在美國製造。

即將向韓國公平交易委員會（KFTC）提出的申訴指出，這些美國製車款符合韓國依自由貿易協定所承認的美國車輛安全標準。路透社已取得這份申訴文件。

這項向兼管反托拉斯事務的監管機構提出的申訴，之前未曾曝光。

然而，韓國多數特斯拉車輛都是在中國製造，而中國並沒有類似的協議。儘管特斯拉已向客戶收取這項軟體費用超過3年，近期才開始為中國製車款申請FSD認證。

目前尚不清楚有多少韓國消費者購買了無法使用FSD車款的相關訂閱，韓國公平交易委員會正對此進行調查。根據特斯拉提交給韓國國會資料，自2023年以來，特斯拉已在韓國銷售17萬多輛上海製造的車輛。

消費者主權聯合會（Citizens United for Consumer Sovereignty）負責汽車議題的崔英錫（Choi Young-suk，音譯）表示：「特斯拉向一般大眾市場的消費者出售昂貴的駕駛輔助系統，並從中獲取可觀收入，但這些消費者甚至一天都無法使用這個系統。」

特斯拉未回應置評請求。

韓國公平交易委員會官員表示，今年稍早已針對特斯拉FSD系統的廣告展開調查，並收到公司書面回覆，但拒絕提供更多細節。

近年來，儘管韓國不具FSD使用資格的中國製特斯拉銷量大幅攀升，特斯拉仍持續推廣FSD。

根據特斯拉提交給韓國國會的資料，2023年至去年期間，韓國不相容FSD的中國製特斯拉銷量增加超過5倍。韓國去年新售特斯拉中，有99%依法無法使用FSD。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）多年來不斷承諾，所有特斯拉很快都將成為完全無人駕駛車輛，但FSD並非自動駕駛系統，仍需要人類駕駛持續監督。

特斯拉也一直試圖將FSD拓展至北美以外市場，尤其是歐洲，並對歐洲監管機構施壓。

根據韓國進口車數據，特斯拉今年超越BMW，成為韓國最暢銷的進口汽車品牌。

特斯拉多年來以一次性付款方式銷售FSD，直到今年8月才改為每月15萬韓元的訂閱制。

根據申訴文件，特斯拉去年曾將FSD宣傳為「即將推出」，並發布在韓國拍攝的功能展示影片，卻未明確揭露這項技術僅能在少數特斯拉車款上使用。特斯拉明知相關限制，卻仍向所有客戶推銷這項軟體。

根據路透社取得的一份交通部提交給國會議員的聲明，FSD不符合當地安全規定，包括要求駕駛雙手保持在方向盤上的規定。

韓國交通部未能取得聯繫以回應置評請求。

消費者團體指控特斯拉韓國分公司涉及欺騙性行銷，要求公平交易委員會針對不具使用資格的車款暫時禁止FSD廣告，處以行政罰鍰，並將案件移送國家調查機關。