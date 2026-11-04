快訊

直搗最綠票倉！石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安「另類同框」

美國期中選舉／共和黨連失2州！民主黨38年首奪德州參院席次

空軍岡山基地T-34教練機「海豚跳」傳重落地 起落架受損跑道關閉

聽新聞
0:00 / 0:00

特斯拉遭控誤導韓國消費者 多數車款無法合法使用FSD

中央社／ 首爾／洛杉磯4日綜合外電報導

消費者倡議團體指控，特斯拉韓國向數萬消費者推銷「全自動輔助駕駛」軟體，卻明知這項功能在當地多數車款上無法合法使用，涉嫌誤導消費者。他們計劃明天向消費者保護機構提出申訴。

路透社報導，特斯拉（Tesla）多年來一直向韓國潛在買家推銷「全自動輔助駕駛」（Full Self-Driving，FSD）軟體，通常一次收取904.3萬韓元（約新台幣22萬元）。

特斯拉韓國分公司負責人徐永德（Seo Young-deuk）上個月在國會作證時表示，韓國約20%的特斯拉車輛可以使用FSD，這些車輛均在美國製造。

即將向韓國公平交易委員會（KFTC）提出的申訴指出，這些美國製車款符合韓國依自由貿易協定所承認的美國車輛安全標準。路透社已取得這份申訴文件。

這項向兼管反托拉斯事務的監管機構提出的申訴，之前未曾曝光。

然而，韓國多數特斯拉車輛都是在中國製造，而中國並沒有類似的協議。儘管特斯拉已向客戶收取這項軟體費用超過3年，近期才開始為中國製車款申請FSD認證。

目前尚不清楚有多少韓國消費者購買了無法使用FSD車款的相關訂閱，韓國公平交易委員會正對此進行調查。根據特斯拉提交給韓國國會資料，自2023年以來，特斯拉已在韓國銷售17萬多輛上海製造的車輛。

消費者主權聯合會（Citizens United for Consumer Sovereignty）負責汽車議題的崔英錫（Choi Young-suk，音譯）表示：「特斯拉向一般大眾市場的消費者出售昂貴的駕駛輔助系統，並從中獲取可觀收入，但這些消費者甚至一天都無法使用這個系統。」

特斯拉未回應置評請求。

韓國公平交易委員會官員表示，今年稍早已針對特斯拉FSD系統的廣告展開調查，並收到公司書面回覆，但拒絕提供更多細節。

近年來，儘管韓國不具FSD使用資格的中國製特斯拉銷量大幅攀升，特斯拉仍持續推廣FSD。

根據特斯拉提交給韓國國會的資料，2023年至去年期間，韓國不相容FSD的中國製特斯拉銷量增加超過5倍。韓國去年新售特斯拉中，有99%依法無法使用FSD。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）多年來不斷承諾，所有特斯拉很快都將成為完全無人駕駛車輛，但FSD並非自動駕駛系統，仍需要人類駕駛持續監督。

特斯拉也一直試圖將FSD拓展至北美以外市場，尤其是歐洲，並對歐洲監管機構施壓。

根據韓國進口車數據，特斯拉今年超越BMW，成為韓國最暢銷的進口汽車品牌。

特斯拉多年來以一次性付款方式銷售FSD，直到今年8月才改為每月15萬韓元的訂閱制。

根據申訴文件，特斯拉去年曾將FSD宣傳為「即將推出」，並發布在韓國拍攝的功能展示影片，卻未明確揭露這項技術僅能在少數特斯拉車款上使用。特斯拉明知相關限制，卻仍向所有客戶推銷這項軟體。

根據路透社取得的一份交通部提交給國會議員的聲明，FSD不符合當地安全規定，包括要求駕駛雙手保持在方向盤上的規定。

韓國交通部未能取得聯繫以回應置評請求。

消費者團體指控特斯拉韓國分公司涉及欺騙性行銷，要求公平交易委員會針對不具使用資格的車款暫時禁止FSD廣告，處以行政罰鍰，並將案件移送國家調查機關。

FSD 特斯拉 韓國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

韓媒：三星德州二廠將為超微、輝達生產晶片零件

特斯拉不用繳美聯邦所得稅！114家企業受惠川普 去年都未繳納

傳美限制對中晶片設備出口 SK海力士紐約投資計畫受阻

李在明護照外洩網路近5個月 韓國啟動調查急換照

相關新聞

Google新政策被轟「勒索」！全面禁用AI的學校 學生不能用Google搜尋

學校不讓學生用AI，學生就不能用Google搜尋？紐約時報報導，科技巨擘Google宣布，明年初將預設關閉供中小學生使用的AI工具，由校方決定是否開放。但學校若全面禁用AI，學生也將無法使用Google搜尋，引發政治人物重砲抨擊。

下單之後癡癡等！輝達RTX晶片缺貨 陸企未來4個月到貨恐僅訂單量1%

中國AI業者砸重金搶購輝達（Nvidia）晶片，未來四個月卻可能只拿到訂購量約1%的貨，凸顯中國算力短缺，追趕美國AI龍頭也將更加困難。

降低對陸依賴！彭博：歐盟擬調整單一市場規則

歐洲聯盟擬對規模達18兆歐元的單一市場規則作出針對性調整，幫助歐洲企業實現供應鏈多元化，減少對中國大陸等國家的依賴。這些限制可能採取進口配額或關稅的形式，最快於2027年第1季公布。

一張20多元的集血墊 搶救產婦性命…量產靠台灣機器

紐約時報報導，一片台幣僅20多元的集血墊，搭配快速急救，就能挽救產後大出血的母親。奈及利亞正推廣這套做法，當地業者量產集血墊所需的專用機器，則須從台灣進口。

光阻劑大廠JSR據傳逾1.3兆日圓易主 買家三井化學股價先跌7%

路透引述兩位知情人士報導，日本官民基金產業革新投資機構（JIC）計劃將半導體材料大廠JSR售予三井化學，交易金額可能超過1.3兆日圓（82億美元）。路透報導後，三井化學股價大跌7%。

AI衝擊下Canva宣布大改造！設計平台22%員工受影響

總部位於雪梨的全球知名線上設計平台Canva，在成長速度十年來首度放緩後，宣布組織大改造，1,271人（約占員工總數的22%）將受影響，包括裁員、調整職務或轉調到主要辦公據點。實際裁員人數尚未公布。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。