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光阻劑大廠JSR據傳逾1.3兆日圓易主 買家三井化學股價先跌7%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
半導體材料大廠JSR的蒸餾塔。美聯社
半導體材料大廠JSR的蒸餾塔。美聯社

路透引述兩位知情人士報導，日本官民基金產業革新投資機構（JIC）計劃將半導體材料大廠JSR售予三井化學，交易金額可能超過1.3兆日圓（82億美元）。路透報導後，三井化學股價大跌7%。

其中一位知情人士說，最快本月就可能定案。路透先前曾報導JIC考慮出售JSR，此次首度披露買家為三井化學。

JIC兩年前以約9,000億日圓收購JSR，原本計劃藉此推動半導體材料產業整併，如今轉而趁AI投資熱潮推高晶片相關企業估值，將JSR售予日本化學大廠。

JSR成立於1957年，是全球主要光阻劑製造商，產品用於將電路圖案轉印至半導體晶圓。三井化學也正擴充半導體材料事業，目前市值約8,000億日圓。

這筆交易可能躋身日本化學業歷來最大收購案之列，規模將超過昭和電工2020年收購日立化成的交易。昭和電工整合後成立Resonac控股。

截至6月底，三井化學持有2,178億日圓現金及約當現金，付息債務達8,764億日圓，衡量財務健全程度的負債權益比為0.75倍。

JIC於2018年成立，由日本經濟產業省監督，透過投資企業提升日本競爭力。其投資包括和私募股權業者KKR共同收購醫療設備製造商拓普康（Topcon）。

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