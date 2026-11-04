快訊

名下10億房產一次脫手3間？吳宗憲遭爆財務危機內幕曝光

獨／台灣松下湖口廠爆炸原因曝！疑為丁酮洩漏 20多人產線作業急逃命

春哥侃陸／辦貪用這招好用 倒查風暴狂吹 職稱追溯20年

聽新聞
0:00 / 0:00

AI衝擊下Canva宣布大改造！設計平台22%員工受影響

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
線上設計平台Canva宣布組織重整，22%員工將面臨裁員、職務調整或轉往主要辦公據點，實際裁員人數尚未公布。路透
線上設計平台Canva宣布組織重整，22%員工將面臨裁員、職務調整或轉往主要辦公據點，實際裁員人數尚未公布。路透

總部位於雪梨的全球知名線上設計平台Canva，在成長速度十年來首度放緩後，宣布組織大改造，1,271人（約占員工總數的22%）將受影響，包括裁員、調整職務或轉調到主要辦公據點。實際裁員人數尚未公布。

執行長柏金斯（Melanie Perkins）在致員工信中表示，新科技正改變人們的創作方式以及對產品的期待，小幅調整已不足以因應。她形容這次重整是Canva創立13年來最艱難的時刻。該公司將簡化組織、減少過度細分的專業分工，回歸充分授權的小型團隊。

Canva讓沒有設計背景的人也能製作簡報、社群圖片與行銷素材，是設計軟體領域的重要業者。根據該公司官網，2025年月活躍用戶達2.6億，全年營收35億美元。

這次變革反映整個軟體業面臨的變局：AI讓使用者不靠專門軟體也能自行完成更多工作，企業則運用AI減少人力需求。

Canva將有更多產品團隊以雪梨為主要據點，更多員工將面對面共事。明年1月起，多數採混合辦公的員工，每周須進辦公室兩至三天。

平台 設計 雪梨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯發科三大引擎迎AI成長 蔡力行：今年營收將突破210億美元

舍弗勒宣布裁員近3500人 德國汽車業危機加深

AI時代 超級分工與智慧協同

紐時賞析／CEO說AI導入順利 員工不以為然

相關新聞

AI衝擊下Canva宣布大改造！設計平台22%員工受影響

總部位於雪梨的全球知名線上設計平台Canva，在成長速度十年來首度放緩後，宣布組織大改造，1,271人（約占員工總數的22%）將受影響，包括裁員、調整職務或轉調到主要辦公據點。實際裁員人數尚未公布。

光阻劑大廠JSR據傳逾1.3兆日圓易主 買家三井化學股價先跌7%

路透引述兩位知情人士報導，日本官民基金產業革新投資機構（JIC）計劃將半導體材料大廠JSR售予三井化學，交易金額可能超過1.3兆日圓（82億美元）。路透報導後，三井化學股價大跌7%。

民主黨「藍潮」席捲參眾兩院？預測市場押注升溫 美股期指翻黑

美國期中選舉初步開票和預測市場押注顯示民主黨拿下國會兩院的機會升高，美股期指回吐漲幅，美元走弱。選舉分析機構Decision Desk HQ推估，民主黨籍喬治亞州參議員奧索夫（Jon Ossoff）可望連任，增添民主黨重掌參院的勝算。

AMD財報／資料中心營收狂增一倍 蘇姿丰喊2027營收增逾80%

超微（AMD）本季財測高於市場預期，且上季營收大增45%，資料中心營收更是幾乎翻倍。執行長蘇姿丰表示，公司有能力滿足日益加速的AI晶片需求，而且預期2027年整體營收成長逾80％，消息激勵AMD股價在盤後大漲8%。

AMD財報／五大重點一次看 蘇姿丰說了什麼？激勵盤後大漲8%

超微（AMD）3日公布上季財報，優於華爾街預期，營收年增45%，資料中心業務營收則較去年同期接近翻倍；本季財測同樣亮眼，消息帶動AMD股價在盤後交易大漲8%。

豪宅如何搶客？替富豪解決這項難題 成新賣點

富豪買豪宅，也得替遊艇找個泊位。CNBC報導，全球遊艇數量持續增加、船身愈造愈大，泊位供不應求，開發商順勢推出結合碼頭、飯店與豪宅的建案，搶攻頂級買家。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。