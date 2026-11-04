AI衝擊下Canva宣布大改造！設計平台22%員工受影響

總部位於雪梨的全球知名線上設計平台Canva，在成長速度十年來首度放緩後，宣布組織大改造，1,271人（約占員工總數的22%）將受影響，包括裁員、調整職務或轉調到主要辦公據點。實際裁員人數尚未公布。

執行長柏金斯（Melanie Perkins）在致員工信中表示，新科技正改變人們的創作方式以及對產品的期待，小幅調整已不足以因應。她形容這次重整是Canva創立13年來最艱難的時刻。該公司將簡化組織、減少過度細分的專業分工，回歸充分授權的小型團隊。

Canva讓沒有設計背景的人也能製作簡報、社群圖片與行銷素材，是設計軟體領域的重要業者。根據該公司官網，2025年月活躍用戶達2.6億，全年營收35億美元。

這次變革反映整個軟體業面臨的變局：AI讓使用者不靠專門軟體也能自行完成更多工作，企業則運用AI減少人力需求。

Canva將有更多產品團隊以雪梨為主要據點，更多員工將面對面共事。明年1月起，多數採混合辦公的員工，每周須進辦公室兩至三天。