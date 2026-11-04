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美國期中選舉開票！川普盼民調失準 私下認共和黨恐面臨最慘結果

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民主黨「藍潮」席捲參眾兩院？預測市場押注升溫 美股期指翻黑

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
民主黨籍參議員奧索夫因抨擊川普利用總統職位擴增財富，成為民主黨新星。法新社
民主黨籍參議員奧索夫因抨擊川普利用總統職位擴增財富，成為民主黨新星。法新社

美國期中選舉初步開票和預測市場押注顯示民主黨拿下國會兩院的機會升高，美股期指回吐漲幅，美元走弱。選舉分析機構Decision Desk HQ推估，民主黨籍喬治亞州參議員奧索夫（Jon Ossoff）可望連任，增添民主黨重掌參院的勝算。

那斯達克100指數期貨原本最多上漲0.7%，隨後轉跌0.3%；標普500指數期貨也吐回最多0.5%的漲幅，轉為下跌0.2%。

預測平台Polymarket的交易價格反映，民主黨奪得眾院的機率約98%，贏得參院的機率約88%。另一平台Kalshi顯示，民主黨拿下兩院的機率，從數小時前約72%升至86%。市場押注民主黨勝算增加，也提高白宮和國會相互牽制、法案難以推進的可能性。

Mahoney Asset Management執行長馬霍尼（Ken Mahoney）說：「周二選舉可能改變華府的權力分配。這件事能塵埃落定是好事，因為市場早已預期選舉會帶來波動。」

南韓Kospi指數上漲1.8%，但日本東證指數下跌0.3%。

喬治亞州參院選戰方面，Decision Desk HQ推估，39歲的奧索夫將擊敗川普欽點的共和黨籍眾議員麥克．柯林斯（Mike Collins）。奧索夫在選前民調中一直領先，也受惠於川普在當地支持度下滑。

燃料和食品價格高漲，是喬治亞州選民最關心的議題。奧索夫抨擊柯林斯支持川普的關稅政策和伊朗戰爭，推高民生物價。柯林斯在初選時緊隨川普，卻未能在大選中建立有別於總統的個人形象。

奧索夫因抨擊川普利用總統職位擴增財富，成為民主黨新星，也被視為2028年總統大選的潛在人選。若順利連任，將再次證明他能在搖擺州當選，並進一步累積全國知名度和募款實力。

不過，奧索夫在10月辯論時承諾做滿六年任期，依此將不會參選2028年總統。

民主黨 美股 市場

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