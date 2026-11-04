傳美限制對中晶片設備出口 SK海力士紐約投資計畫受阻

路透社報導，知情人士透露，美國官員暫緩批准SK海力士（SK Hynix）在中國擴大生產所需的美國晶片製造設備，讓這家韓國晶片大廠在紐約興建新記憶體晶片工廠的計畫變得更加複雜。

SK海力士正向美國申請出口許可，以為大連工廠配置設備，並稱增加中國工廠產量將有助其計畫中的美國擴建案提供資金。但知情人士表示，美國商務部尚未批准新的許可。

兩名知情人士說，SK海力士美國子公司Solidigm計劃投資約450億美元，在紐約州馬西（Marcy）興建兩座NAND廠，未來投資金額可能達到約1000億美元。NAND是一種即使在電源關閉後仍能保留資料的記憶體，主要用於資料中心的儲存設備。

由美國國會成立的跨黨派機構「美中經濟暨安全檢討委員會」（US-China Economic and Security Review Commission）成員米勒（Leland Miller）表示：「歸根究柢，沒有白宮點頭，這些計畫都不可能推進。」

白宮未立即回應置評請求。

知情人士指出，談判仍在進行中，而批准大連工廠擴建是SK海力士紐約計畫的關鍵。自8月底以來，Solidigm的高階主管已與美國商務部官員會面近10次。

知情人士說，SK海力士需要提高中國工廠的產量，並在中國開發更先進的NAND晶片製造技術，以創造足夠收入來興建美國工廠，同時維持競爭力。

其中一名知情人士表示，在上周會議中，美國商務部副部長凱斯勒（Jeffrey Kessler）依然堅持，美國不希望允許更多美國晶片製造設備出口至中國以助其升級或擴大產能。

不過，商務部尚未正式拒絕一項出口許可申請。這項申請是為了將美國設備運往大連工廠，以填補尚未使用的無塵室空間。

知情人士指出，雙方正在談判另一項2027年的許可，涉及維持大連工廠營運所需的設備。

一名知情人士說，在8月底的會議中，Solidigm共同執行長理查・秦（Richard Chin）及其他高階主管與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和凱斯勒會面，並稱美國官員當時似乎對這項可能的投資及美國NAND工廠計畫感到興奮，也積極希望找到解決方案。

知情人士表示，Solidigm已擬定多個版本的出口許可申請文件，並與美國商務部合作，不斷調整申請內容。

美國商務部發言人未立即回應置評請求。

Solidigm上周在聲明中表示：「作為一家在美國創立並以美國為總部的公司，Solidigm定期評估各種策略選項，以便更好地服務客戶，並提升長期競爭力。目前，公司正在探索於全球潛在地點興建NAND記憶體晶圓廠的可能方案。尚未對任何特定行動方案作出決定。」

SK海力士在10月23日發布聲明，表示Solidigm曾探索透過首次公開募股（IPO）來協助美國生產設施的融資，並滿足持續增長的記憶體需求。然而，鑑於近期市場狀況及股價走勢，目前已暫停評估IPO相關選項。

SK海力士2020年同意以90億美元收購英特爾（Intel）位於中國大連的NAND工廠。

在美國對認定是中國先進晶片工廠的設施實施全面晶片製造設備出口管制前不久，SK海力士已接管這家工廠及固態硬碟（SSD）儲存業務。

起初，美國豁免在中國的外資晶片製造設施，使其不受相關限制。但去年，美國商務部撤銷允許外國晶片製造商在中國接收美國設備的授權，並將其稱為「拜登時代的漏洞」。

美國商務部在2025年8月的聲明中表示，無意核發許可讓中國晶圓廠升級技術或擴大產能。