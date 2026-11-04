AMD財報／資料中心營收狂增一倍 蘇姿丰喊2027營收增逾80%

超微（AMD）本季財測高於市場預期，且上季營收大增45%，資料中心營收更是幾乎翻倍。執行長蘇姿丰表示，公司有能力滿足日益加速的AI晶片需求，而且預期2027年整體營收成長逾80％，消息激勵AMD股價在盤後大漲8%。

本季財測亮眼

超微周二（3日）在聲明中表示，第4季營收預期達170億美元，上下浮動3%，遠高於分析師平均預估的163億美元。

樂觀的財測稍稍緩解投資人的疑慮。近期市場對大規模AI基礎設施建置成本日益憂心，加上英特爾上周公布疲弱的財測，令投資人感到不安，引發晶片股和其他科技股大跌。

AMD股價在盤後交易勁揚6.87%，一度大漲8%，今年以來累計漲幅已超過一倍。

蘇姿丰：明年伺服器營收將成長一倍

AMD執行長蘇姿丰在分析師會議上表示，公司對長期成長前景變得更加樂觀，預期2027年整體營收將成長逾80%，這高於華爾街預估的75% - 77%的增幅。

蘇姿丰說，她預期2027年伺服器營收將年增一倍，資料中心AI業務的成長速度也將遠高於公司90天前的預測。她指出，資料中心業務將成為公司營收與獲利成長的主要驅動力，占公司總營收的比重可高達80%；這高於第3季的64%占比。

她表示：「我們已與整個供應鏈合作，確保取得晶圓、基板、先進封裝、記憶體及其他關鍵零組件，以支應明年大幅加速的成長。」「我們對未來數年持續實現卓越營收成長的能力深具信心，而且獲利成長速度還會更快。」

蘇姿丰10月訪問台灣期間表示，AMD計劃在2027年「大幅增加供應量」。

上季財報優於預期 資料中心營收大增97%

回顧上季，AMD整體營收年增45%，達到134億美元；排除特定項目後，每股盈餘2.09美元。分析師平均預估營收為131億美元，每股盈餘1.97美元。

AMD持續繳出創紀錄的業績，目前營收規模已是兩年前的兩倍。此外，在中央處理器（CPU）市場，AMD也持續勝過長期競爭同業英特爾。不過，在用於訓練及執行AI模型的AI加速器市場，AMD仍遠遠落後於輝達。

在上季，資料中心營收大增97%，達85.5億美元，創下歷史新高，也高於市場預估的82億美元。

蘇姿丰：明年全球PC市場雙位數衰退

不過，個人電腦（PC）及遊戲相關業務營收則下滑8%，降至37億美元；其中，遊戲業務營收年比下滑40%。

與其他PC零組件製造商一樣，AMD也受到資料中心熱潮引發記憶體漲價的連帶影響。英特爾上周將疲弱的財測歸咎於PC市場低迷。

蘇姿丰在會議中表示，明年全球PC市場規模將出現雙位數百分比的衰退。

AMD預估，第4季調整後毛利率約為55%，與市場預估的55.27%大致相符，但低於第三季的56%。

AMD正陸續推出CPU及AI加速器市場的新產品系列，也透過推出及名為Helios的整櫃式伺服器運算系統，直接與輝達的Grace Blackwell及Vera Rubin系統競爭。

旗艦級Helios機櫃系統結合MI455X加速器與新一代「Venice」伺服器晶片，目前已進入生產階段，預期第4季將進一步擴大出貨規模。首批系統正在Meta進行測試。

看好資料中心CPU業務受惠AI代理崛起

此外，隨著Meta的Muse等代理式AI應用興起，AMD的CPU業務也重新迎來強勁成長。

蘇姿丰表示：「目前市場採用才剛開始。隨著代理式AI更廣泛部署，並承擔愈來愈複雜的工作，我們預期需求將大幅攀升。」

除了晶片業務，AMD今年9月同意以價值82億美元的股票收購李飛飛創立的新創公司World Labs。該公司致力於開發能夠建立3D環境模型的AI技術，這項收購將使AMD得以切入實體AI系統相關研究領域。