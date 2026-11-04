快訊

美國期中選舉即時開票／國會未來誰當家？參眾兩院、州長戰況地圖一次看

台灣松下湖口廠惡火震碎門窗！已5傷送醫 2台籍員工失聯

美國期中選舉開票！川普盼民調失準 私下認共和黨恐面臨最慘結果

聽新聞
0:00 / 0:00

AMD財報／資料中心營收狂增一倍 蘇姿丰喊2027營收增逾80%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
AMD執行長蘇姿丰。超微／提供
AMD執行長蘇姿丰。超微／提供

超微（AMD）本季財測高於市場預期，且上季營收大增45%，資料中心營收更是幾乎翻倍。執行長蘇姿丰表示，公司有能力滿足日益加速的AI晶片需求，而且預期2027年整體營收成長逾80％，消息激勵AMD股價在盤後大漲8%。

本季財測亮眼

超微周二（3日）在聲明中表示，第4季營收預期達170億美元，上下浮動3%，遠高於分析師平均預估的163億美元。

樂觀的財測稍稍緩解投資人的疑慮。近期市場對大規模AI基礎設施建置成本日益憂心，加上英特爾上周公布疲弱的財測，令投資人感到不安，引發晶片股和其他科技股大跌。

AMD股價在盤後交易勁揚6.87%，一度大漲8%，今年以來累計漲幅已超過一倍。

蘇姿丰：明年伺服器營收將成長一倍

AMD執行長蘇姿丰在分析師會議上表示，公司對長期成長前景變得更加樂觀，預期2027年整體營收將成長逾80%，這高於華爾街預估的75% - 77%的增幅。

蘇姿丰說，她預期2027年伺服器營收將年增一倍，資料中心AI業務的成長速度也將遠高於公司90天前的預測。她指出，資料中心業務將成為公司營收與獲利成長的主要驅動力，占公司總營收的比重可高達80%；這高於第3季的64%占比。

她表示：「我們已與整個供應鏈合作，確保取得晶圓、基板、先進封裝、記憶體及其他關鍵零組件，以支應明年大幅加速的成長。」「我們對未來數年持續實現卓越營收成長的能力深具信心，而且獲利成長速度還會更快。」

蘇姿丰10月訪問台灣期間表示，AMD計劃在2027年「大幅增加供應量」。

上季財報優於預期 資料中心營收大增97%

回顧上季，AMD整體營收年增45%，達到134億美元；排除特定項目後，每股盈餘2.09美元。分析師平均預估營收為131億美元，每股盈餘1.97美元。

AMD持續繳出創紀錄的業績，目前營收規模已是兩年前的兩倍。此外，在中央處理器（CPU）市場，AMD也持續勝過長期競爭同業英特爾。不過，在用於訓練及執行AI模型的AI加速器市場，AMD仍遠遠落後於輝達。

在上季，資料中心營收大增97%，達85.5億美元，創下歷史新高，也高於市場預估的82億美元。

蘇姿丰：明年全球PC市場雙位數衰退

不過，個人電腦（PC）及遊戲相關業務營收則下滑8%，降至37億美元；其中，遊戲業務營收年比下滑40%。

與其他PC零組件製造商一樣，AMD也受到資料中心熱潮引發記憶體漲價的連帶影響。英特爾上周將疲弱的財測歸咎於PC市場低迷。

蘇姿丰在會議中表示，明年全球PC市場規模將出現雙位數百分比的衰退。

AMD預估，第4季調整後毛利率約為55%，與市場預估的55.27%大致相符，但低於第三季的56%。

AMD正陸續推出CPU及AI加速器市場的新產品系列，也透過推出及名為Helios的整櫃式伺服器運算系統，直接與輝達的Grace Blackwell及Vera Rubin系統競爭。

旗艦級Helios機櫃系統結合MI455X加速器與新一代「Venice」伺服器晶片，目前已進入生產階段，預期第4季將進一步擴大出貨規模。首批系統正在Meta進行測試。

看好資料中心CPU業務受惠AI代理崛起

此外，隨著Meta的Muse等代理式AI應用興起，AMD的CPU業務也重新迎來強勁成長。

蘇姿丰表示：「目前市場採用才剛開始。隨著代理式AI更廣泛部署，並承擔愈來愈複雜的工作，我們預期需求將大幅攀升。」

除了晶片業務，AMD今年9月同意以價值82億美元的股票收購李飛飛創立的新創公司World Labs。該公司致力於開發能夠建立3D環境模型的AI技術，這項收購將使AMD得以切入實體AI系統相關研究領域。

超微（AMD）公布上季營收大增45%，本季財測也高於市場預期，執行長蘇姿丰表示，預期明年伺服器營收將成長一倍。美聯社
超微（AMD）公布上季營收大增45%，本季財測也高於市場預期，執行長蘇姿丰表示，預期明年伺服器營收將成長一倍。美聯社

蘇姿丰 營收 AMD

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AMD財報／五大重點一次看 蘇姿丰說了什麼？激勵盤後大漲8%

AMD財報優於預期！Q3營收年增45％、資料中心近翻倍 盤後大漲8％

美超微上季營收逼近去年同期四倍 上修全年展望 盤後大漲8.3%

美股收盤／晶片股反攻 費半漲2.6% 靜待期中選舉結果

相關新聞

民主黨「藍潮」席捲參眾兩院？預測市場押注升溫 美股期指翻黑

美國期中選舉初步開票和預測市場押注顯示民主黨拿下國會兩院的機會升高，美股期指回吐漲幅，美元走弱。選舉分析機構Decision Desk HQ推估，民主黨籍喬治亞州參議員奧索夫（Jon Ossoff）可望連任，增添民主黨重掌參院的勝算。

AMD財報／資料中心營收狂增一倍 蘇姿丰喊2027營收增逾80%

超微（AMD）本季財測高於市場預期，且上季營收大增45%，資料中心營收更是幾乎翻倍。執行長蘇姿丰表示，公司有能力滿足日益加速的AI晶片需求，而且預期2027年整體營收成長逾80％，消息激勵AMD股價在盤後大漲8%。

AMD財報／五大重點一次看 蘇姿丰說了什麼？激勵盤後大漲8%

超微（AMD）3日公布上季財報，優於華爾街預期，營收年增45%，資料中心業務營收則較去年同期接近翻倍；本季財測同樣亮眼，消息帶動AMD股價在盤後交易大漲8%。

豪宅如何搶客？替富豪解決這項難題 成新賣點

富豪買豪宅，也得替遊艇找個泊位。CNBC報導，全球遊艇數量持續增加、船身愈造愈大，泊位供不應求，開發商順勢推出結合碼頭、飯店與豪宅的建案，搶攻頂級買家。

美超微上季營收逼近去年同期四倍 上修全年展望 盤後大漲8.3%

受惠於AI伺服器需求強勁，美超微電腦（Super Micro Computer）上季營收增至去年同期近四倍，本季展望也優於預期，並調高全年營收預測，周二盤後股價大漲8.3%。

台積電ADR漲1.6% 台指期漲426點

台積電ADR周二上漲1.6%，收在404.80美元，較台北交易溢價15.7%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。