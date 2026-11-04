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AMD財報／五大重點一次看 蘇姿丰說了什麼？激勵盤後大漲8%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
超微執行長蘇姿丰看好公司展望，估2027整體營收成長逾80％。圖為1月資料照片。路透
超微執行長蘇姿丰看好公司展望，估2027整體營收成長逾80％。圖為1月資料照片。路透

超微（AMD）3日公布上季財報，優於華爾街預期，營收年增45%，資料中心業務營收則較去年同期接近翻倍；本季財測同樣亮眼，消息帶動AMD股價在盤後交易大漲8%。

以下為財報的五大重點：

一、上季整體營收年增45%，資料中心業務營收接近翻倍

AMD上季營收年增45%，達到134億美元，每股盈餘2.09美元，都高於市場預期。

其中，資料中心部門營收大增97%，達到85.5億美元，創下歷史新高，也高於分析師預估的82億美元。

資料中心事業目前已占AMD整體營收的64%，高於一年前的47%，成為公司最主要的業務部門。

二、執行長蘇姿丰看好展望，估2027整體營收成長逾80％

蘇姿丰表示，對長期成長前景變得更加樂觀。AMD預期明年營收將成長逾80%，高於華爾街預估的75%增幅。

她也預期明年資料中心業務營收將成長逾一倍，占公司總營收的比重可高達80%；資料中心AI業務的成長速度也將遠高於公司90天前的預測。

蘇姿丰表示，資料中心業務將成為公司營收與獲利成長的主要驅動力，「我們已與整個供應鏈合作，確保取得晶圓、基板、先進封裝、記憶體及其他關鍵零組件，以支應明年大幅加速的成長。」

她說：「我們對未來數年持續實現卓越營收成長的能力深具信心，而且獲利成長速度還會更快。」

三、中央處理器（CPU）業務預期迎來強勁成長

AMD的伺服器CPU是代理式AI應用的重要基礎。

蘇姿丰在分析師會議上表示：「目前市場採用才剛開始。隨著代理式AI更廣泛部署，並承擔愈來愈複雜的工作，我們預期需求將大幅攀升。」

四、本季財測優於預期，惟毛利率可能略降

AMD預期第4季營收將達到170億美元，上下浮動3%，遠高於分析師平均預估的163億美元。

不過，一項可能令人擔憂的指標是，第4季毛利率預期將收斂至約55%，較前一季的56%略降，也略低於StreetAccount統計的分析師平均預估55.3%。

五、PC市場面臨困境，蘇姿丰預期明年全球PC市場出現二位數衰退

PC與遊戲部門上季營收下滑8%，降至37.2億美元，不及市場預估的37.9億美元。該部門主要涵蓋PC晶片及遊戲主機處理器。

與其他PC零組件製造商一樣，AMD也受到AI熱潮推動記憶體漲價影響。

蘇姿丰在會議中表示，明年全球PC市場規模將出現雙位數百分比的衰退。

AMD 蘇姿丰 財報

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