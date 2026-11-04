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豪宅如何搶客？替富豪解決這項難題 成新賣點

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球遊艇泊位短缺，帶動結合碼頭與豪宅的開發商機。示意圖，非文中建案。美聯社
全球遊艇泊位短缺，帶動結合碼頭與豪宅的開發商機。示意圖，非文中建案。美聯社

富豪豪宅，也得替遊艇找個泊位。CNBC報導，全球遊艇數量持續增加、船身愈造愈大，泊位供不應求，開發商順勢推出結合碼頭、飯店與豪宅的建案，搶攻頂級買家。

根據SuperYacht Times統計，全球長逾30公尺的超級遊艇已超過6,000艘，每年還新交付約200艘。

泊位短缺吸引大筆資金投入。黑石（Blackstone）去年以56億美元收購Safe Harbor Marinas，後者今年8月砸15億美元買下65處碼頭與船艇存放設施。

美國佛羅里達州南部是開發熱區。Related Group在羅德岱堡規劃總值20億美元的建案，預定明年動工、2030年開賣，結合St. Regis酒店、豪宅與海灘俱樂部，碼頭可容納250艘船，並為長達350呎的遊艇提供泊位。

Related Group的Nick Pérez表示，南佛州缺乏遊艇旅遊據點與泊位，把稀有房地產與碼頭結合起來，正是吸引買家的成功組合。

他說，這項建案也吸引想找比棕櫚灘與邁阿密價格更便宜房產的買家，已有墨西哥、巴西買家入手，海外買家占比可能達到30%。

除了遊艇泊位，佛州較低的稅負，也吸引南加州與美國東北部買家前來羅德岱堡置產。

富豪 豪宅 碼頭

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